深中通道車流量創通車以來新高　預計10月5和6日將出現返程高峰

今年十一黃金周，深中通道迎來開通後的首個長假，保安全保暢通工作迎來首次「大考」。據微信公眾號「深中通道發布」消息，深中通道10月1日總車流量達15.5萬車次，車流量創開通以來新高，預計10月5日和6日將出現返程高峰。



假日期間，深中通道7座及以下小型客車免費通行，10月1日總車流量達15.5萬車次，環比增長56.27%。深中通道路網調度中心副部長徐先蔚介紹，假日期間群眾出行熱情高漲，跨珠江口的主要通道深中通道、虎門大橋、南沙大橋等均出現大車流現象。自9月30日下午3時起，深中通道西行的車流量逐步增大，在深圳側與廣深沿江高速相接的水下互通立交、海底隧道段出現緩行。

預計10月5日和6日將出現返程高峰，車流集中在東行往深圳方向萬頃沙立交至海底隧道中段位置。假期間，深中通道共投入170餘名路政、監控、拯救、養護人員，近百架特種作業車輛，深圳、中山交警部門也投入了100多人。

深中通道線路東起深圳寶安，西至中山馬鞍島，全長約24千米，採用東隧西橋的建設方案，是世界級的橋、島、隧、水下互通跨海集群工程，也是粵港澳大灣區「A」字形交通主骨架最關鍵一橫。其今年6月30日開通，深圳到中山的車程從2小時縮短至30分鐘。開通72小時以來，深中通道日均車流量超過10萬車次，佔每日珠江跨江車流量的四分一。