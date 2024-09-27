深中通道國慶假期免費通行　何時出現車流高峰？應避開哪些路段？

今年國慶假期，深中通道將迎首個高速免費通行長假。預計將出現車流「井噴」現象，深中通道屬於高速路段。依據《重大節假日免收小型客車通行費實施方案》，高速免費通行的時間範圍為春節、清明節、勞動節、國慶節四個國家法定節假日。



值得關注的是，在非免費時段進入高速公路，但出高速時處於免費時段，則免費通行。在免費時段進入高速公路，但出高速公路時是非免費時段，則不屬於免費通行的範圍。不過官方仍建議，民眾可以搭乘公共交通工具往返深圳中山，儘量錯峰出行、綠色出行。



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何時現車流高峰？

國慶假期是深中通道開通後的首個高速免費通行長假，預計將在9月30日18-22時和10月1日出現第一個高峰期，10月5日至7日隨著返程車輛增多，車流量逐步增大，10月7日預計迎來第二個高峰期。另外，國慶期間每天12時至23時可能出現不同程度緩行。

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國慶期間深中通道易堵路段

①深中通道翠亨東出口

②深中通道往深圳方向進入隧道前路段

③深中通道翠亨東進入深中大橋上橋匝道與主路交匯路段

國慶期間深中通道限行嗎？

深中通道全時段禁止通行危險貨物運輸車輛，對四類及以上貨車，即總軸數(含懸浮軸) 為4軸及以上貨車（含大件運輸車輛）同樣採取了禁止通行的管制措施。

在車流量明顯超出深中通道通行能力或因交通事故導致嚴重交通擁堵或中斷時，交警部門將在翠亨東收費站採取臨時限流管控措施。

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免費時間怎麼算？

2024年國慶節假期，全國收費公路繼續對7座以下(含7座)小型客車免收車輛通行費。免費時段如下10月1日00時00分開始，10月7日24時00分結束。

在非免費時段進入高速公路，但出高速時處於免費時段，則免費通行。駕職提前駛入高速公路，不在收費站前等待免費時間到來，可避開擁堵高峰。只要從收費站駛離高速公路的時間點在免費時間內，均能免費通行。

而在免費時段進入高速公路，但出高速公路時是非免費時段，則不屬於免費通行的範圍。

因此，建議在免費時段即將結束前仍在高速公路行駛的車輛，建議司乘根據實際位置和時間，選擇就近收費站駛離高速公路，避免因趕時間、超速行駛而引起安全事故，同時最大限度地享受免費政策。

通過人工通道駛入高速的車輛，不建議在ETC車道下高速。因沒有入口資訊，出口欄杆機不會抬桿，只能折返至人工車道駛出，建議各位車主儘量選擇同一類型車道（即在哪個通道上的就在哪個通道下），以免造成不必要的麻煩，尤其是ETC車輛。

在深中通道發生交通意外該向哪裡的交警部門尋求幫助？

按照地域來分，西岸的橋樑部分由中山交警管轄，西人工島（含）以東的隧道路段由深圳交警管轄。值得注意的是，深中通道全程24公里不設服務區，出行前要檢查好車況。行駛途中若感覺明顯身體不適，可撥打110、122或120求助，交警部門和120急救中心會即時配合聯動。