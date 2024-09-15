深中通道中秋出行一文睇：小客車不免費　9月15日達車流最高峰

海上生明月，「灣區」共此時。今年中秋假期為9月15日至17日，期間高速公路7座及以下小客車通行不免費。作為連接珠江兩岸的重要跨江通道，深中通道將迎來通車後首個節假日的通行考驗，預計車流會達到新的峰值，並持續高位運行。



中秋假期車流較大 請合理規劃出行路線

預計9月14日16時開始車流量緩慢上升，節前主要以西行往中山方向出城返鄉車流為主；9月15日為假期首日，出行以自駕遊玩、走訪親戚等為主，預計將達到假期車流最高峰；9月16日車流量持續高位運行，以短途出行、返程人群為主，預計下午開始出現返程（返深圳）小高峰；9月17日為中秋節，預計上午10時開始出現車流返程高峰，在15時至17點達到返程最高峰，後逐漸趨緩。

在此，深中通道提醒廣大車主合理規劃出行路線，根據路段車流情況適當選擇繞行或者錯峰出行，度過安全、美好的中秋佳節。

連接深圳與中山的「深中通道」6月30日下午通車。《香港01》記者用約2小時由深圳駛至中山。（黃浩謙攝)

交警在深中通道執勤。（羊城晚報）

「三島」聯動護航出行

深中通道開通以來，管理中心與深圳、中山兩地交警部門及相鄰路段建立起多方聯勤聯動機制。通過持續完善東、西人工島、中山馬鞍島「三島聯動」，路政與拯救實行「駐點+巡查」雙循環模式，於全線設置了6個應急駐勤點並因應現場車流集中區域變化靈活調整，同時加強機電四大系統的維護保養，不斷優化路政、監控、交警、消防、拯救、機電「六位一體」協同的營運保障體系，構築起堅實的服務與安全保障防線。

深中通道是世界首例特長雙向八車道海底隧道與水下樞紐互通組合，運營管理難度大，安全風險高。

「假期車多，為確保安全，視車流情況我們會配合交管部門採取相應措施，避免車輛長時間堵在海底隧道和海上長橋上，降低事故發生的概率，保障橋、隧車流暢順，萬一發生交通事故時也能為快速救援處理、恢覆通行創造條件。」深中通道管理中心路產管理部副部長李會強介紹，「當大家遇到臨時管制時請稍安勿躁，暫時的慢進是為了可以平平安安、快速順暢地回家團圓。」

據悉，中秋假期期間，中山交警在翠亨東收費站、西人工島設置快速理賠點，提高便民服務效率。

中秋假期期間，中山交警在翠亨東收費站、西人工島設置快速理賠點，提高便民服務效率。（羊城晚報）

無人機輔助「執勤」添「慧眼」

在深中大橋上，自動巡查無人機已經投入到空中「執勤」工作中。「我們主要在大車流時段利用無人機輔助巡查，快速定位、提高發現問題及應急響應效率，並通過無人機搭載喊話器對現場進行指引。」李會強介紹，「深中通道全線布有4套無人機自動起降巡航裝備，可實現深中大橋、中山大橋、翠亨東互通等空中自動化巡查，畫面會實時回傳到深中通道路網調度中心。」

深中通道打造的智慧系統集成平台搭載了路面事件檢測系統、數字孿生平台和覆蓋全線的監控設備等，以便路網調度中心能及時掌握全線路況，作出應急處理，實現交通運營管理和突發事件的數字化管控。

深中通道管理中心路網調度中心副部長徐先蔚說：「如果大客車在深中通道發生故障或事故，發生乘客滯留等緊急情況，我們將快速協調相關單位處置，協助將乘客轉移至安全區域。」

溫馨提醒：平安團圓才是最美「圓月」

深中通道全線為高速公路，廣大司乘可通過深中通道往返深圳、中山暢遊中秋，為確保安全，請遵守交通規則，切勿在路上慢速行駛、駐車觀景、拍照打卡，時刻注意保持安全車速和安全車距、不超速行駛、不隨意變更車道、不占用應急車道、不隨意停放車輛；遇緩行擁堵時，請耐心等待，依次排隊通行；萬一在高速上錯過出口，請繼續前行至下一出口駛出，禁止突然減速、停車、倒車逆行等。

2024年中秋是深中通道通車後首個節假日，預計車流會達新峰值（羊城晚報）

深中通道建議廣大市民出行前留意新聞媒體發布的天氣信息和指引，及時調整出行計劃，可通過深中通道沿線廣播、可變情報板獲取信息，或關注深圳、中山兩市政府、交警部門的微信公眾號以及地圖導航軟件等了解最新通行情況。

如行駛過程中遇到緊急情況，請牢記「九字訣」，即「車靠邊、人撤離、即報警」，確保人身安全，盡快向現場工作人員求助，或撥打110、122、深中通道服務電話：4009262666。深中通道各崗位員工將在中秋假期繼續堅守一線，為司乘提供安全暢通的出行環境和熱情貼心的服務。

【本文轉載自《羊城晚報》】