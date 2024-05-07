全球首例自體再生胰島移植成功　糖尿病患者脫離胰島素33個月

上海長征醫院介紹，全球首例自體再生胰島移植成功，有25年糖尿病病史的患者接受自體再生胰島移植治療後，先後脫離使用外源胰島素及停服口服降糖藥，截至目前已徹底脫離胰島素長達33個月。



海軍軍醫大學第二附屬醫院（上海長征醫院）介紹，4月30日，該院殷浩教授團隊聯合中國科學院分子細胞科學卓越創新中心程新教授團隊，在國際學術期刊《細胞發現》（Cell Discovery）在線發表研究成果，是國際上首次利用幹細胞來源的自體再生胰島移植，成功治癒胰島功能嚴重受損糖尿病的病例報道。

研究成果已在國際學術期刊《細胞發現》（Cell Discovery）在線發表。（Cell Discovery）

上海長征醫院器官移植中心主任殷浩教授表示，相關科研團隊歷經十餘年研究，利用患者血液PBMC重編程為自體iPSC細胞，並使用國際首創技術使之轉變為「種子細胞」即內胚層幹細胞（Endoderm stem cell, EnSC），最終實現在體外再造胰島組織（E-islet）。該項技術已趨於成熟，是再生醫學治療糖尿病領域的重大突破。

該項技術的首例受益者為59歲男性，有25年2型糖尿病病史，並發展為終末期糖尿病腎病（尿毒症），2017年6月出現終末期糖尿病腎病並接受腎移植。由於其胰島功能近乎衰竭，每天需要多次注射胰島素，未來存在極大的糖尿病嚴重併發症風險。

2021年7月19日，該患者在上海長征醫院接受自體再生胰島移植治療，術後第11周即開始完全脫離外源胰島素，其口服降糖藥（拜糖平、二甲雙胍）術後逐步減量，並在第48周和56周實現徹底撤藥，目前該患者已徹底脫離胰島素長達33個月。

上海長征醫院。（柚喜）

殷浩稱，該患者空腹及餐後C肽等關鍵指標較術前顯著提高，證實胰島功能得到有效恢復；腎臟功能等隨訪指標均處於正常範圍，也提示該療法可避免糖尿病併發症的進展。這是國際上首次使用自體衍生胰島治療胰島功能受損的T2D患者的人體組織替代療法。

長征醫院透露，除了首例嚴重2型糖尿病患者，團隊也成功開展並治癒多例脆性1型糖尿病患者。殷浩表示，未來團隊將聚焦幹細胞來源再生胰島組織的相關研究，進一步開發無需免疫抑制的「通用型」再生胰島組織，為廣大長期依賴胰島素注射的糖尿病患者提供新的治癒療法。