全球首例！台35歲「內臟全長反」女子做縮胃曠腸手術　減重20公斤

台灣一名35歲女子在高中時曾遭遇嚴重車禍，檢查後驚覺自己的心臟、肺臟、胃腸道等器官位置都與常人的左右相反，臟器逆位如同「鏡面人」一樣。台灣一家醫院早前為該女子進行縮胃曠腸減重手術，為全球首宗為「鏡面人」完成的縮胃曠腸減重手術。



台媒《ETtoday新聞雲》8日報道，該名35歲的李姓女子結婚後出現產後肥胖，身高170厘米的她重達108公斤，成為重度肥胖病人（BMI=37.3）。同時，也因為重度肥胖引發中重度脂肪肝、睡眠窒息症以及胃食道逆流。

中國醫藥大學附設醫院評估李女情況後，今年1月為她進行「內臟全轉位縮胃曠腸減重手術」，4個月後減輕20公斤，體重從108公斤降至88公斤，手術後脂肪肝、代謝異常及睡眠窒息症等情況也改善許多，預計1年後將回到65公斤的標準體重。

中國醫藥大學附設醫院代謝醫學科主任辛明哲解釋，內臟反位是一種罕見的先天性結構異常，通常在胸部X光檢查時意外發現，國際文獻顯示，大約每1萬到2萬5千人之中會有1例，大部份內臟轉位病人，健康與常人無異，但少部份人可能合併有先天性的心血管疾病。

辛明哲進一步指出，執行內臟異位病人的手術極具挑戰，因為所有的器械和手術步驟都需要調整到與常規完全反向的位置，且此種手術為罕見病例，無法事先練習，必須仰賴豐富的手術經驗與臨場應變來完成。

辛明哲說，縮胃曠腸手術是胃縮小併小腸繞道手術，它有2個重要作用，一是減少飢餓感，二是增加攝食時的飽足感。這是因為縮胃會降低胃的飢餓素分泌，而部分小腸的曠置縮短腸道，能夠升高腸泌素，提升大腦下視丘的飽足感，進而讓減重效果更好。