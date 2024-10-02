颱風山陀兒｜HKExpress明再取消8班來往台北航班 可免費改航點
撰文：何瑞芬
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颱風山陀兒正逼近台灣，繼香港快運HK Express早前宣布明日（3日）取消4班來往台中及香港航班後，快運今日（2日）更新資料，稱明日將取消多8班來往香港及台北航班，於10月3日前往或離開台中或台北的乘客，可免費更改航點至中國台灣其他目的地。
快運表示，10月3日除取消4班來往香港及台中的航班外，將取消多8班來往香港及台北航班，於10月3日前往或離開台中及台北的乘客，可免費更改航點至台灣其他目的地，快運會豁免相關的手續費及票價差額。更改須受機位供應限制。
10月3日取消航班如下：
香港至台中：UO192、UO172
台中至香港：UO193、UO173
香港至台北：UO110、UO112、UO114、UO116
台北至香港：UO111、UO113、UO115、UO117
快運指，因應航班調動，受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於10月14日或之前完成相關手續。
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