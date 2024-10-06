27歲男星被爆劈腿　不法人員假冒｢人民網｣刊文暗挺　警方立案偵查

綜合內媒報道，近日演員辛雨錫爆料德雲社秦霄賢多次劈腿後，一篇題為《低俗炒作博眼球，爆「瓜」文化不可取》的文章在網絡流傳。10月5日晚，北京公安發佈警情通報稱，經核實，此文章系不法人員假冒媒體名義杜撰，且已立案偵查。



秦霄賢。（@秦霄賢）

辛雨錫。（@辛雨錫）

據《澎湃新聞》昨日（10月5日）報道，近日，演員辛雨錫爆料稱德雲社秦霄賢多次劈腿，後一篇據稱為「人民網」發佈的題為《低俗炒作博眼球，爆「瓜」文化不可取》的文章引發關注，被網友解讀為「人民網指責辛雨錫爆料低俗」「暗挺秦霄賢」。

假冒｢人民網｣刊文暗挺27歲男星遭打假。（@澎湃新聞）

其後辛雨錫在微博表示此網站系男方粉絲偽造：「但在今天男方粉絲公然無視法律，偽造政府網站新聞，已經觸碰法律紅線，我本人已第一時間選擇報警！」

辛雨錫。（@辛雨錫）

辛雨錫表示已報案。（影片截圖）

《人民網》也在10月4日晚發佈《假冒媒體，豈是兒戲？》的評論文章，文中指出，人民網並沒有發過這篇文章，此乃徹頭徹尾的「套牌」戲法，且這類仿冒的事例並非偶發，不僅侵犯了媒體的的商標權、名稱權，更涉及違法違規。

文中還指出，重點新聞媒體被假冒還可能引發信任危機，導致整個網絡空間風聲鶴唳，降低公眾對類似網絡信息的信任度。

北京警方警情通報。（北京日報）

北京警方昨日（10月5日）發佈警情通報指，對假冒「人民網」事件，公安機關已立案偵查，將依法對相關違法人員嚴厲打擊，切實維護網絡秩序，保障新聞媒體權益和群眾利益。

網民評論：

「這個有意思了。不知道能不能抓到後面的話事人，而不是找前台小嘍囉頂罪。」

「居然會冒充機關發文，這波操作驚呆我了。」

「這肯定得嚴查啊，好猖狂。」

「原本關於私德的討論，直接去法制頻道了。」

