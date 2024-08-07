中宣部部長李書磊《人民日報》登文：構建更有效力的國際傳播體系

中央政治局委員、中央書記處書記，中央宣傳部部長李書磊8月7日在《人民日報》以「深化文化體制機制改革」為標題，發表署名文章，文中提到，中國快速發展引起個別國家強烈不安，他們憑借信息優勢和輿論霸權醜化我國形象，歪曲抹黑的輿論攻勢不斷加劇。



李書磊認為，無論是推動文明交流互鑒，還是應對國際文化競爭，「都要求我們深化改革，完善國際傳播體制機制，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力，以真正在國際文化激蕩中站穩腳跟。」



全文如下。

文化關乎國本、國運，文化興則國運興，文化強則民族強。黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），立足強國建設、民族復興的戰略高度，著眼賡續中華文脈、推動文化繁榮的重大使命，聚焦建設社會主義文化強國，提出深化文化體制機制改革重大任務，明確改革路徑和具體舉措，為新時代新徵程文化改革發展提供了根本遵循、指明瞭前進方向。

中央宣傳部部長李書磊8月7日在《人民日報》以「深化文化體制機制改革」為標題，發表署名文章。（視覺中國）

一、充分認識深化文化體制機制改革的重大意義

中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化，既要通過經濟體制改革，解放和發展社會生產力，實現物質富裕，也要通過文化體制改革，激發文化生命力、創造力，實現精神富足。當今世界百年未有之大變局加速演進，文化越來越成為綜合國力競爭的重要力量；中華民族偉大復興進入關鍵時期，文化越來越成為強國建設、民族復興的強大支撐。在新的歷史起點上深化文化體制機制改革、推動文化繁榮興盛，事關中國式現代化建設全局，事關國家長治久安、民族永續發展。

（一）深化文化體制機制改革，是擔負新的文化使命的必然要求。中國共產黨是具有高度文化自覺和文化自信的馬克思主義政黨，自覺致力於在賡續歷史文脈中推進文化創造，在傳承中華文明中推動文化進步。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從全局和戰略高度，對宣傳思想文化工作作出系統謀劃和部署，推動新時代宣傳思想文化事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。特別是我們把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合，造就了一個有機統一的新的文化生命體。面向新時代新徵程，習近平總書記提出新的文化使命。完成這一使命，關鍵在改革。必須通過改革進一步破解深層次體制機制障礙，激發文化創新創造活力，為推動文化繁榮、建設文化強國提供強大動力和制度保障。

中央宣傳部部長李書磊8月7日在《人民日報》以「深化文化體制機制改革」為標題，發表署名文章。 (新華網)

（二）深化文化體制機制改革，是豐富人民精神文化生活的內在要求。相對於物質滿足，文化是一種精神力量，是一種訴諸長遠、訴諸千秋萬代的視野與情懷。越是物質富足，人們的精神文化需求越是強烈。而且，隨著人們文化素質、文化水準提高，人們對文化作品質量的要求更高了。這些年，我國文藝創作生產能力大幅提升，各種文化產品和服務供給數量高速增長，文化供給的主要矛盾已由「夠不夠」轉向「好不好」。這就要求我們進一步深化改革，加快建立有利於優質文化產品服務不斷湧現的體制機制，更好豐富人民精神世界、增強人民精神力量。

（三）深化文化體制機制改革，是加快適應信息技術迅猛發展新形勢的迫切需要。從歷史上看，每一次信息技術革命都推動傳播革命。當前，新一輪科技革命方興未艾，新的信息技術迅猛發展，在文化領域不斷催生各類新業態、新應用、新模式，深刻改變文化創作生產和傳播消費方式，深刻重塑媒體形態、輿論生態和文化業態，深刻推動不同文化和價值觀念交流交融交鋒。信息技術迅猛發展也推動國際傳播格局和國際話語場深刻調整，為我們佔據國際傳播制高點、構築國際話語新優勢提供了契機。面對新形勢，唯改革者勝。要推進文化體制機制全方位改革，推進工作理念、內容、形式、方法、手段全方位創新，把互聯網思維和信息技術應用系統貫穿到宣傳思想文化工作中，實現全面徹底的數字化賦能、信息化轉型。

（四）深化文化體制機制改革，是提升國家文化軟實力和中華文化影響力的時代要求。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會正站在十字路口。一方面，通過文明交流互鑒應對共同挑戰、邁向美好未來的呼聲日益強烈，國際社會對中華文化的關注與日俱增，期待中華文化對人類文明發展進步發揮更大作用。另一方面，宣揚文化競爭並挑起文明衝突、意識形態對抗的傾向也有增無減。尤其是中國快速發展引起個別國家強烈不安，他們憑借信息優勢和輿論霸權醜化我國形象，歪曲抹黑的輿論攻勢不斷加劇。無論是推動文明交流互鑒，還是應對國際文化競爭，都要求我們深化改革，完善國際傳播體制機制，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力，以真正在國際文化激蕩中站穩腳跟。

二、牢牢把握深化文化體制機制改革的基本要求

文化兼具產業屬性和意識形態屬性，決定了文化體制機制改革更具複雜性。要貫徹《決定》精神，堅持正確改革方向，牢牢把握基本要求，穩妥有序推進改革。

（一）堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度。堅持以什麼樣的思想理論為指導，是文化改革發展的首要問題。馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想，在新時代，堅持和鞏固馬克思主義指導地位，最重要的就是堅持和鞏固習近平新時代中國特色社會主義思想指導地位。要以高度的政治自覺、思想自覺、行動自覺深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，確保我國文化改革發展始終沿著正確方向前進。習近平文化思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，高舉起新時代中國共產黨的文化旗幟，為做好新時代新徵程宣傳思想文化工作、擔負起新的文化使命提供了強大思想武器和科學行動指南。要堅定不移用習近平文化思想指導文化體制機制改革，自覺把這一思想貫徹落實到文化改革全過程各方面。

（二）增強文化自信。文化自信是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沈、最持久的力量，有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。增強文化自信，是深化文化體制機制改革、推動文化繁榮發展的根本前提和先決條件。必須堅持走自己的路，既不盲從各種教條，也不照搬外國理論，該改的、能改的堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。文化自信來自於我們的文化主體性，要堅持「兩個結合」，以馬克思主義推動中華文明的生命更新和現代轉型，在更廣闊的文化空間中，充分運用中華優秀傳統文化的寶貴資源，發展面向現代化、面向世界、面向未來的，民族的科學的大眾的社會主義文化，鞏固文化主體性，堅守精神獨立性。

（三）培育形成規模宏大的優秀文化人才隊伍。文化生產是創造性勞動，核心在人，人才濟濟、人物輩出，文化才能繁榮興盛。文化體制機制改革要「目中有人」，把育人才、強隊伍作為十分緊迫的戰略任務，健全符合文化領域特點、遵循人才成長規律的人才選拔、培養、使用機制，改革人才評價激勵機制，努力培育形成規模宏大、結構合理、銳意創新的文化人才隊伍。文化人才的出現有其自身規律和特點，要通過改革營造有利於人才脫穎而出的政策環境，營造有利於人才創新創造的文化生態。要能識才、重才、愛才，健全聯繫服務機制，真正把人才凝聚到黨的宣傳思想文化事業中來。

（四）激發全民族文化創新創造活力。創新創造是文化的生命力，是文化繁榮興盛的活力源泉，也是文明綿延繁盛的不竭動力。中華文化之所以源遠流長，中華文明之所以綿延不絕，一個重要原因是中華民族始終以「苟日新，日日新，又日新」的精神進行文化創新創造，湧現出一個個文化高峰。可以說，一部中華文化發展史，就是一部文化創新創造史。深化文化體制機制改革要把激發全民族創新創造活力作為中心環節，加快完善遵循文化發展規律、有利於激發活力的文化管理體制和生產經營機制。要充分發揚學術民主、藝術民主，鼓勵解放思想、大膽探索，營造積極健康、寬松和諧的氛圍，讓一切文化創新源泉充分湧流，讓一切文化創造活力持續迸發。

三、堅定不移將文化體制機制改革引向深入

文化體制機制改革是文化領域一場廣泛而深刻的變革。要聚焦重點領域、關鍵環節、瓶頸問題，以戰略性、引領性改革舉措不斷深化改革，努力開創新時代宣傳思想文化工作新局面。

（一）完善意識形態工作責任制。意識形態決定文化前進方向和發展道路。黨的十八大以來，我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，但形勢依然複雜嚴峻，鬥爭和較量有時十分尖銳，必須進一步完善意識形態工作責任制，牢牢掌握意識形態領導權。馬克思主義是社會主義意識形態的旗幟和靈魂，要健全用黨的創新理論武裝全黨、教育人民、指導實踐工作體系，完善黨委（黨組）理論學習中心組學習制度，推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想常態化制度化。哲學社會科學是意識形態的重要支撐，要創新馬克思主義理論研究和建設工程，實施哲學社會科學創新工程，面向中國田野、解決中國問題、形成中國理論，構建中國哲學社會科學自主知識體系，使中國特色哲學社會科學真正屹立於世界學術之林。輿論工作是意識形態工作的重要組成部分，要順應數字化、網絡化、智能化趨勢，實施全媒體傳播建設工程，用互聯網思維主導資源配置，構建適應全媒體生產傳播的工作機制和評價體系，推進主流媒體系統性變革，推動主力軍全面挺進主戰場。

全社會共同認可的核心價值觀是意識形態中最持久、最深層的力量，要完善培育和踐行社會主義核心價值觀制度機制，用社會主義核心價值觀引領社會思潮，在全黨全社會形成共同理想信念、強大精神力量、基本道德規範，提高全民族文明程度。農村是精神文明建設的重點，要深入實施文明鄉風建設工程，弘揚新風正氣，倡導科學精神，推進移風易俗，煥發鄉村文明新氣象。要深入實施公民道德建設工程，構建中華傳統美德傳承體系，健全社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德建設體制機制，健全誠信建設長效機制，教育引導全社會自覺遵守法律、遵循公序良俗，堅決反對拜金主義、享樂主義、極端個人主義和歷史虛無主義。要積極探索網上思想道德教育分眾化、精准化實施機制，創新方式方法，增強說服力感染力。建立健全道德領域突出問題協同治理機制，解決好群眾反映強烈的道德問題。

（二）優化文化服務和文化產品供給機制。沈實厚重、豐富多彩的文化產品，是一個時代文化高度的重要標誌，也是滿足人民精神文化生活的關鍵所在。文藝作品是文化產品最重要的組成部分，要堅持以人民為中心的創作導向，把提高質量作為文藝創作的生命線，推出更多優秀作品，從「高原」向「高峰」邁進。要堅持出成果和出人才相結合，尊重文藝人才，尊重文藝創造，形成文藝精品和文藝人才不斷湧現的良好局面；堅持抓作品和抓環境相貫通，積極營造健康的文化生態、活躍的文化環境，形成文藝精品和文化環境相互生成的生動情景。要改進文藝創作生產服務、引導、組織工作機制，引導廣大作家、藝術家立足生活的深厚沃土，自覺運用中華優秀傳統文化的寶貴資源，學習借鑒人類一切優秀文明成果，充分發揮個性與創造力，推出更多熔鑄古今、匯通中西的文化成果。

文化遺產承載燦爛文明，傳承歷史文化，維繫民族精神，是不可再生、不可替代的寶貴財富，保護好祖國的文化遺產是我們的歷史責任、神聖使命。習近平總書記對文化遺產十分珍視，強調要像愛惜自己的生命一樣保護好歷史文化遺產，對文化遺產保護有一系列深刻論述、明確要求，我們要深入貫徹落實。要理順體制機制，建立文化遺產保護傳承工作協調機構，建立文化遺產保護督察制度，組織開展文化遺產保護督察，著力推動文物古蹟、古老建築、名城名鎮、歷史街區、傳統村落、文化景觀、非遺民俗等文化遺產系統性保護和統一監管，加快構建大保護格局。

（三）健全網絡綜合治理體系。習近平總書記鮮明指出：「人在哪兒，宣傳思想工作的重點就在哪兒。」現在，網絡空間已經成為人們生產生活的新空間，那就也應該成為文化建設的新空間。要深化網絡管理體制改革，統籌和打通網絡內容生產和傳播各環節各領域，按照歸口領導、集中統一、高效協調的原則，進一步整合網絡內容建設和管理職能，推進新聞宣傳和網絡輿論一體化管理，推動形成更加科學高效有序的治網格局。生成式人工智能是目前最具革命性、引領性的科學技術之一，要盡快完善生成式人工智能發展和管理機制，推動這一重要領域的產業發展、技術進步與安全保障，做到趨利避害、安全使用。網絡空間不是法外之地、輿論飛地，要加強網絡空間法治建設，健全網絡生態治理長效機制，使互聯網始終在法治軌道上健康運行。

（四）構建更有效力的國際傳播體系。一個大國發展興盛，必然要求文化傳播力、文明影響力大幅提升。習近平總書記強調：「我們有本事做好中國的事情，還沒有本事講好中國的故事？我們應該有這個信心！」要推進國際傳播格局重構，促進宣傳、外交、經貿、旅遊、體育等領域協調配合，推動部門、地方、媒體、智庫、企業、高校等主體協同發力，加快構建多渠道、立體式對外傳播格局。要加快構建中國話語和中國敘事體系，著力打造融通中外的新概念、新範疇、新表述，用好中華文化資源、緊扣國際關切講好新時代中國故事，展現可信、可愛、可敬的中國形象。善用文化文明的力量，是提升國際傳播效能的必然要求。要建設全球文明倡議踐行機制，推動文明交流雙邊多邊合作機制建設，深入實施中華文明全球傳播工程，廣泛參與世界文明對話，擴大國際人文交流合作，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。