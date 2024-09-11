國足連敗｜人民日報痛批主帥伊雲高域難辭其咎：一將無能累死三軍

國足在世界盃外圍賽連輸兩場，繼慘吞日本7蛋後，周二（10日）晚再於主場以1：2不敵沙特阿拉伯。國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）會否離任成為焦點。



官媒《人民日報》更發長文痛批伊雲高域「一將無能，累死三軍」，又稱「此時應該有人站出來承擔責任了」。



國足主帥伊雲高域繼續備受抨擊。（新華社）

國足今仗繼續輸波。（新華社）

王大雷今仗繼續失球。（新華社）

《人民日報》的評論稱，國足在對戰沙特阿拉伯的比賽上，開場14分鐘領先，19分鐘對方又罰下一人，國足取得了足夠夢幻的開局，卻依然是失利的一方。在這場本該拿到積分的比賽中，國足主教練伊雲高域的臨場指揮難辭其咎。

絲毫沒有顯現出人數上的優勢

文章稱，上半場，國足不到三成的控球率已經說明了一些問題，少一人的沙特隊依然控制著場上節奏，威脅球和傳球數也優於國足。在雙方以1∶1平局收場之後，國足在下半場僅完成了一次被動調整，用王上源換下了上半場拉傷的蔣光太。或許是上半場場面的膠著，讓保守的伊雲高域缺少爭勝的雄心，國足在下半場的進攻依然顯得簡單而缺少章法，絲毫沒有顯現出人數上的優勢。

沙特阿拉伯以兩記頭槌攻破國足。（新華社）

畏手畏腳、應對失策

下半時後半段，多名中國球員出現體能難以為繼的情況，場面已經較為被動，但伊雲高域仍遲遲沒有做出調整，只是用黃政宇替下了無法堅持的謝文能。教練組沒有用主動調整釋放信號：到底是守住一個積分，還是拼盡全力爭取3分。直到被沙特隊在90分鐘攻入反超的一球，國足為教練組的畏手畏腳和應對失策付出了慘重代價。

文章最後稱，一將無能，累死三軍。國足本場比賽基本走出了首輪慘敗的陰影，也在賽場上展現出不錯的精神面貌，卻因主帥指揮失當，未能在大好局面下拿到一個積分。小組賽10場比賽，兩連敗的國足已經墊底，而無論大敗還是慘遭逆轉，並非不可避免，此時應該有人站出來承擔責任了。