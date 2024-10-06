國慶黃金周｜遊客鐵軌打卡逼停火車　過度投餵｢撐死鯉魚｣｜有片

《央視新聞》報道，國慶黃金周期間，內地各大景區迎來眾多遊客，不少景區出現遊客私自投餵景區動物的情況，趵突泉的保安表示，當地已經撐死過好幾條鯉魚了。



此外，拍照打卡也易導致違規行為，10月2日江蘇徐州，有遊客在權台火車道鐵軌上拍照導致一火車頭停車。



遊客拍攝的趵突泉網紅鯉魚。（海報新聞）

遊客鐵軌打卡逼停火車。（百姓關注）

鐵軌打卡逼停火車

據《百姓關注》報道，10月2日，江蘇徐州，多人在權台火車道鐵軌上拍照導致一火車頭停車。

遊客鐵軌打卡逼停火車。（百姓關注）

影片可見，現場有多人坐在鐵軌上，還有人攀爬停在鐵軌上的車廂。工作人員站在車頭大聲驅趕遊客。10月4日，當地政府職員回應稱，會與屬地相關部門聯繫，讓他們派人維持秩序。

遊客過度投餵「撐死鯉魚」

《央視新聞》報道，10月4日，有網友拍片指，山東趵突泉的一名保安手拎一條「胖嘟嘟」的鯉魚，勸各位遊客不要再繼續投喂，並表示「千萬不要投餵魚食，已經撐死好幾條了」。

趵突泉又稱「天下第一泉」，是濟南的著名景點。泉中鯉魚也頗受遊客的喜愛，被戲稱為網紅「豬鯉」。

過度投餵撐死鯉魚。（影片截圖）

《海報新聞》報道指，當地工作人員對此事回應稱：「魚到底是不是被撐死的，這個我們不敢百分百肯定。因為是偶發事件，國慶假期客流量確實非常大，遊客來投餵數量和頻率比平時大幅增加，然後出現了這麼一個事，其實是有這樣的可能性的。」

過度投餵撐死鯉魚。（影片截圖）

過度投餵撐死鯉魚。（影片截圖）

該工作人員還表示，景區並未售賣魚食，但遊客出門遊玩，幾乎都帶了餅乾、麵包等食品，大家出於對鯉魚的喜愛，就想著餵一餵它們，但這些食品會導致魚消化不良，再加上食物在水中魚吃不完腐敗變質，會破壞水質，影響魚的生存環境。