有片｜星巴克大媽手機大聲被提醒　躁狂阿叔暴走：年輕人欺負老人

在公共場合把手機聲音外放會滋擾他人，早前，浙江杭州一間星巴克內，便有一名年輕女子提醒一名大媽手機聲音太大，想讓她關小一點，詎料此舉竟惹怒旁邊一名大爺，大爺情緒激動，痛斥「年輕人欺負老人」，甚至一度動粗，還稱「老子抽你耳光信不信」。事件曝光後，網民一面倒斥責老人行為不妥，呼籲不應「倚老賣老」。



據了解，事發於9月5日，當時星巴克內有一位身穿黑衫的大媽正在使用手機，然而她把手機聲音外放，音量打破原本安靜的環境。此時，一名穿藍衫的年輕女子禮貌地向大媽搭話，「阿姨你好，請把你手機的聲音關小一點好嗎？」

對此，大媽不但不感到尷尬，反而大發雷霆斥責女子。而坐在大媽對面的一名身穿深綠色T恤、手戴金錶的大爺也被惹怒，二人齊聲斥責年輕女子在挑釁，沒有道理，還罵對方是混蛋等，「你來欺負我們幹什麼？」

穿藍衫的年輕女子禮貌地向大媽搭話，但遭到老人無禮對待。（影片截圖）

大爺被惹怒後斥責年輕女子在挑釁。（影片截圖）

他向對方稱「妳什麼現意啊」。（影片截圖）

眼見場面火爆，年輕女子的同行友人、一名穿白衫的短髮女子趕緊勸架，向大爺稱「對不起叔叔」，還提醒對方要注意血壓，「我們年輕人說話不周到，對不起對不起，你們年齡大了要注意身體」。

穿白衫的短髮女子趕緊勸架，但於事無補。（影片截圖）

不過於事無補，大爺情緒愈來愈失控，站起身繼續罵，更開始出手推擠，「你年輕人欺負我們」、「我們老太婆老頭子那有這回事啊」，雙方幾乎扭打在一起。後來，店員也前來勸阻，然而兩老仍在罵罵括括，不斷拍抬，指控年輕人欺負老人，「天下哪有這樣的事啊？」

大爺情緒愈來愈失控，更開始出手推擠。（影片截圖）

店員也前來勸阻，然而兩老仍在罵罵括括。（影片截圖）

兩老指控年輕人「欺負」他們老人。（影片截圖）

雙方僵持不下，整間星巴克都充斥著老人的罵聲。直到聽說有人報警，他們才消停，拿起東西就往外走。然而沒走兩步，大爺又折返對著年輕女子稱：「老子抽你耳光信不信，抽了也就這麼回事。」之後他還向周圍人群說：「年輕人的眼睛可都是雪亮的，待會兒警察來了，你們都知道該怎麼說吧。」

沒走兩步，大爺又折返對著年輕女子稱：「老子抽你耳光信不信，抽了也就這麼回事。」（影片截圖）

事件曝光後引起廣泛批評，網民認為公共場合應尊重他人，並呼籲老人不要「倚老賣老」。

網民點睇：

壞人老了

這種倚老賣老的人就是欺軟怕硬的主，你越是服軟，他越是囂張

長輩沒有長輩的樣，今天遇到的是高素質的年輕人，如果也像大爺這樣易暴的早就打到你滿地找牙囉

年輕人看到這男的脖子上青筋暴漲，怕他血管出問題當場嘎了。這男的應該慶幸自己遇到了懂事的年輕人，雖然他不太懂事。

忍辱化解矛盾是大智慧！了不起的年輕人！

