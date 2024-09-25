山西新娘被眾人當街綁電線桿上惹議　新郎朋友：事先徵得新人同意

內地不時出現「婚鬧」爭議，近日，山西陽泉傳出一名新娘竟被眾人綁在電線桿上，引起網民關注，不少人直斥分，「要是新娘出事了，誰負責？」周二（24日），涉事者楊先生表示，他們的並非婚鬧，事先已給新娘、新郎打過招呼，並徵得兩位新人同意，「我們和新郎是髮小，全程都護著新娘，不可能讓她受到傷害」。另外，當事人就事件造成的不良影響道歉。



網傳畫面顯示，當時現場響起鞭炮聲，一位男子背著剛剛下車的新娘向前跑動，後面幾位男子則上前攔截。此後，新娘在鑼鼓聲中來到一根電線桿前，之後眾人七手八腳地將她靠在電線桿上，並拿膠帶將其往電線桿上綁。

男子背著剛剛下車的新娘向前跑動。（華商報大風新聞）

過程中，新娘多次喊叫，並有伸手抓撓的動作，但眾人並未理會。此時，疑似新郎手持鮮花用手攙扶著新娘，並向身邊人交談。最終，在無人支撐的情況下，彎著腿的新娘被綁在電線桿上。

新娘彎著腿被綁在電線桿上。（華商報大風新聞）

事件引起網民爭議，雖然有人認為打打鬧鬧是結婚最好的氛圍，但不少人對這種行為不敢茍同，並認為新娘子好慘，「過分了，失去了意思」、「自己的快樂建立在別人痛苦之上，沒看見新娘反抗麽，這種行為真惡心」。

對此，公開事件的網友楊先生回應春，結婚時鬧一鬧、高興高興，是陽泉當地的風俗，「都是好朋友在一起，沒有網友說的傷害啥的」。他表示，捆綁新娘的幾個男青年都是新郎的髮小，從小一起長大，彼此關係非常好，且他們事先給新娘說好了，徵得了新郎、新娘的同意，而捆綁新娘過程中，新郎也在旁邊。他強調，眾人全程都護著新娘，不會傷著她，希望大家不要誤解。

而陽泉市城區北大街街道辦事處工作人員表示，他們會向社區反饋此事，今後加大宣傳力度，勸導市民改掉陋習。陽泉市民政局工作人員則表示，陽泉市倡導文明婚禮，會安排社區加強新婚俗新風尚的宣傳力度，做好婚俗改革工作。