台灣學生搭中國撤僑輪船離開黎巴嫩：一直都知道祖國就是中國

中東局勢持續緊張，中國政府先後組織2批撤僑，安排共215名中國公民及外籍家屬分別搭乘輪船、包機從黎巴嫩安全撤離。



撤僑人員中，來自台灣的謝祖勵搭乘輪船一同離開，他表示，中國大使館工作人員對待他與對待持大陸護照的人員並無區別，「因為大家都是中國人。我之前就知道我們的祖國就是中國。」



謝祖勵在接受內媒採訪時回憶，撤僑時所有人一同撤離，大使館工作人員亦並未因其持台灣護照而區別對待，「一個身份一起撤，中國人的身份」。

他表示，自己一直都知道「我們的祖國就是中國」，「說真的，我常常都是這樣子想，之前就是這樣子想，不是從現在撤離的時候，才開始這樣子想。」

隨著中東局勢逐漸升級，中國接連派出包機等撤僑，中國外交部領事司官員表示，第二批次146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬2日搭乘包機返回北京。第一批69名在黎巴嫩中國公民及11名外籍家屬則在1日搭船前往塞浦路斯。這其中包括謝祖勵在內的台灣居民和3名香港居民。

此外，台官方曾表示，一名台灣民眾先前曾向台灣駐約旦代表處兼轄黎巴駐處表示，因學業考量且評估安全應暫時無虞，決定在黎國繼續求學。該位民眾於9月底時臨時決定搭乘中國安排的貨輪離開黎巴嫩，相關過程台灣駐處均有掌握。