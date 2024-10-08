河南女子上廁所掉落茅坑溺亡 專家解釋糞坑為何奪命
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，10月6日上午，有網友拍片稱，河南商丘寧陵縣喬樓鄉一女子上廁所時掉落茅坑。當地村委會一名工作人員證實，的確有一名女子掉入茅坑溺亡。
據網民上傳的影片顯示，現場有多人圍觀，亦有消防工作人員在場。有一輛疑似貨車駛到事發地點，車頭還掛著黑布。發佈者稱：「掉茅坑裏了，是個女的，韓莊人。」
據《齊魯晚報》10月7日報道，寧陵縣消防救援大隊南環路消防救援站職員表示，當時把女子救上來後，將人移交給了家屬，後續情況不清楚：「救上來的時候，（她）沒什麼意識了」。韓莊所屬的吳樓村村委會職員證實，確有一名女子掉入茅坑溺亡。
為何茅坑會奪命？
《羊城晚報》報道，據悉，茅坑這種傳統廁所的糞便通道，是用磚石砌成且有傾斜角度，近年來，很多村民將通道修得較寬，並用水泥抹平甚至貼上瓷磚，使得糞便順利進入糞坑的同時，也導致萬一失足滑入來不及反應就進了一兩米深的糞坑。
據有關專家介紹，糞坑由於其中厭氧菌繁殖、分解糞便，產生氨、硫化氫、甲烷等大量有害氣體。這些氣體由呼吸道進入人體就會引起中毒，輕者有畏光流淚、咽癢、胸部緊迫感、輕咳等症狀，重者則眩暈、抽搐、昏迷等，如果不及時搶救，可因呼吸和心臟麻痹迅速死亡。
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