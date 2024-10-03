有片｜內地童｢被黃狗瘋狂撕咬40秒｣全身血險死　路人見死不救惹議

中國廣西上月底爆出男童差點被狗咬死的事件。



曝光的畫面中可以見到受害男童在路邊被突如其來的狗瘋狂撕咬、全程長達40秒，在此期間有不少車輛、路人經過都沒有伸出援手，導致男童差點喪命，所幸最終無生命危險。

中國廣西上月底爆出男童差點被狗咬死的事件。（X@zhihui999）

被瘋狂撕咬40秒無人救惹議 電單車直接調頭走（點圖放大瀏覽，慎入）：

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《極目新聞》報道，這宗事件上個月30日發生在廣西的欽州，當事男童當時獨自走在路邊的一排停車位附近，這時突然有隻狗衝出、猛力攻擊男童。

曝光的監視器畫面中可以見到男童被狗撕咬的時間長達40秒，過程中盡管嘗試掙脫仍無果，甚至跌坐在地。

更令人心寒的是，在此期間有車輛、路人經過，但沒有任何人對男童伸出援手，只有1輛路過的白色私家車停下，但車內的人也不敢下車，只能從車窗往外丟東西、試圖嚇跑攻擊男童的狗。

最終男童傷痕累累、滿身是血地躲到另1輛車後，發狂的狗這才停止攻擊。

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這宗事件曝光後引起熱議，許多人不解為何長達40秒的時間內沒有任何人出面。

對此，當地街區的值班人員僅表示「我們不便透露太多資訊」，並稱正在核實此事。

另外欽州公安局的工作人員接受記者訪問時，透露警方後續有到場將狗處置，被咬的男童暫無生命危險。

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