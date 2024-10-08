荷蘭收藏家送逾150件中國文物回家　現定居長春更拿到「五星卡」

上海博物館一批古文物曾輾轉海外多年，但如今完好無損地躺在展櫃中。據內媒近日報道，它們得以歸家，歸功於一名名叫倪漢克的荷蘭人，他在中國已經生活了16年，還在2023年拿到被稱為「五星卡」的中華人民共和國外國人永久居留身份證。目前，倪漢克共計捐贈中國文物150餘件，他認為只有將這些流失在海外的文物歸還給中國，才是正確的做法。



倪漢克1951年出生於荷蘭阿登豪特，現年73歲，是荷蘭的商界精英，亦是著名的藝術品收藏家，對中國的傳統文化和藝術尤為情有獨鐘。實際上，倪漢克的祖父輩都是收藏愛好者，早在20世紀20年代末，倪漢克的外祖父、銀行家本·範·希斯就開始購買當時對於歐洲人來說是新鮮事物的中國瓷器。隨著倪漢克父親的加入，這批瓷器不斷壯大。而繼承之後，倪漢克繼續通過各種拍賣會，讓家族藏品擴充了近40%。

倪漢克是荷蘭的商界精英，亦是著名的藝術品收藏家。（上觀新聞）

後來，倪漢克開始思考如何更好地安置他所擁有的家族三代流傳下來的藏品。2007年，他第一次到上海出差，並到上海博物館參觀，癡迷於館內展示的皇家瓷器。由此，他聯想到自己收藏的藏品可以有更好的歸宿，當即決定將他收藏的這一批稀有外銷瓷器送回給中國。

2008年，倪漢克將家族世代珍藏的共97件瓷器無償捐贈予上海博物館。後來，愛上了中國的美食及山川河流的他，甚至決定跟隨他的瓷器搬到中國展開新生活。10年後，他在2018年、2019年又將此期間收藏的珍貴文物相繼捐贈給上海博物館。至此，倪漢克總計向中國捐贈文物150餘件，年代自商代至明清，跨度近3000年。

倪漢克總計向中國捐贈文物150餘件，年代自商代至明清，跨度近3000年。（央視新聞）

2012年和2014年，上海市人民政府先後授予倪漢克「上海市白玉蘭紀念獎」和「上海市白玉蘭榮譽獎」，以表彰倪漢克。2023年，倪漢克還拿到外國人永久居留身份證，如今和愛人定居在吉林長春。現時，雖然倪漢克已不再收藏文物，但依舊繼續熱愛著中國文化。