遍地是文物？　釣魚男龍門石窟下游撿到佛頭　官方：河裏經常有

除了魚，什麼都能釣到的釣魚人近期又有新發現。近日，河南洛陽馬先生在與朋友釣魚時，無意間在河邊撿到石製佛頭，幾人報警後，將佛頭交給警方。目前龍門石窟研究院正對佛頭進行鑑定；對於河中出現佛像殘塊，研究院則表示，撿到佛像殘塊一事並非首次。



馬先生向內媒《大皖新聞》介紹，「釣魚的地方距龍門石窟僅1千米左右，佛頭下方有被尖銳物品鋸開和鑿過的痕跡。」

河南馬先生和朋友在釣魚時撿到石製佛頭。

馬先生表示，他就住在龍門石窟景區附近的村子里，小時候經常去石窟玩。發現佛頭時，佛頭被泡在水里，上面有一些田螺，清洗幹凈後，他和朋友都覺得是文物，於是第一時間選擇了報警。馬先生笑稱，他和朋友的經歷真應了釣魚圈里的一句話，「釣魚佬除了魚釣不到，什麼稀奇古怪的東西都能釣到。」

據悉，龍門石窟位於河南洛陽市，石窟始鑿於北魏孝文帝年間，盛於唐、終於清末，經歷10多個朝代陸續建造長達1400餘年，是世界上建造時間最長的石窟質疑。現存洞窟像龕2345個，造像11萬余尊，是世界上造像最多、規模最大的石刻藝術寶庫，是世界文化遺產，全國重點文物保護單位。

28日下午，龍門石窟街道派出所民警表示，確有接到該起警情並出警。目前該尊佛頭已經被送往龍門石窟研究院。研究院辦公室表示，上述事件屬實，關於佛頭是不是文物，仍需專家進一步鑒定。

工作人員表示，撿到佛像殘塊一事並非首次。今年3月，龍門石窟研究院的考古人員也在伊河龍門段發現一件菩薩造像殘塊，初步推測為一件唐代圓雕菩薩半身像。隨後考古人員又對龍門石拱橋下游進行了較大範圍的查看和簡單清理，又在不同位置發現了兩件殘像，其中一件雕刻在一個較大型的山石上，可見造像腿和雙腳，初步推斷為一交腳坐或遊戲坐的菩薩像腰部以下及兩腳部。

對於石窟造像為何出現在河道內？龍門石窟研究院歷史人文研究中心主任路偉認為有兩方面原因，一是古代伊河水量較大，伊水泛漲曾沖毀過寺院，可能會有一些造像被衝入河道。另一方面，20世紀上半葉龍門石窟一些區段被開山取石及盜鑿破壞時，或許有窟龕造像掉入河道，長期水流沖刷、翻滾到下游。