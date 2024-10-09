A股｜內地大學生蜂擁進場：看央視財經學炒股　做好血本無歸準備

A股經國慶假期休市後，於8日重開。內地近日出現炒股熱潮，新股民掀起一波開戶熱潮，其中包括不少00後、05後的年青人。內媒報道指，有大學生表示自己看央視財經頻道學習股市知識，「已經做好了血本無歸的準備」。



2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

2024年10月8日，浙江省湖州市，股民在吳興區一證券交易所辦理開戶業務。（視覺中國）

18歲大學生看央視財經頻道學炒股

內媒《紅星資本局》8日報道指，重慶18歲的男大學生小王第一次入場炒股，他認為雖然炒股有高風險，但也有高回報，這也是一種賺錢方式。

小王打算投入股市的資金是打暑期工做服務員賺來的5000元（人民幣，下同）。這筆錢對他來說不少，相當於5個月的生活費了，「全部投入股市還是很心疼」，但他認為「風浪越大魚越貴」。

報道又指，小王稱，「平時我會關注一些財經資訊，從各個方面搜集信息，比如CCTV2（央視）財經頻道。我已經做好了血本無歸的準備，人們常說，進入股市虧是正常的，都是交的學費，這5000元能翻一番我就知足了」。

小王又稱，「你要說有什麼遺憾吧，就是開戶開晚了，沒有完全趕上這波熱潮」。

21歲大學生：這次一共投入近8萬元

21歲的江蘇男大學生小高則表示，這不是他第一次炒股，2022年的時候他就開戶了。但是之前行情不太好，完整交易的股票只有9筆，但是全部盈利。

21歲的江蘇男大學生小高持倉。（《紅星資本局》）

小高表示，這次他一共投入近8萬元，都是他從小存下的利市錢和零用錢。目前手中一共有5隻股票，一隻場內基金，漲幅最高的是廣州發展，但持倉不多，重倉都是券商股。因為股市上漲開頭，券商最受益。

小高形容，父親對他炒股影響很多，父親對他說：「資本市場在中國將來有大的發展，提前準備，早點接觸」。

小高又表示，現在他正跟父親學期貨期權方面的知識，也會去看相關的一些書籍，比如前幾天剛從圖書館借的《巴菲特致股東的信》。