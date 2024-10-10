廣州女轉售父生前止痛藥被判販毒罪　重審後檢方以證據不足撤訴

據此前報道，去年廣東廣州一名女子，因轉售父親生前止痛處方藥，被判犯販毒罪，判處拘役兩個月緩刑三個月，併處罰金1000元（人民幣，下同）。《澎湃新聞》10月7日報道， 近日，陽信縣檢察院以證據不足撤訴。目前該不起訴決定已生效。



廣州女轉售父親生前止痛藥被判販毒罪，重審後以證據不足撤訴。（網上圖片）

據此前報道，廣州一名女子廖華（化名）在父親去世後，因不知該如何處理止痛處方藥「鹽酸曲馬多緩釋片」和「氨酚分羥考酮錠」，於是經朋友引薦加入了藥品轉賣群組。聊天記錄顯示，很快便有人聯繫了該女子，並稱自己曾「溜過冰」（指吸毒），現在買不到了只能用藥片做替代。

該女子很快就和對方達成交易。惟對方出於擔心最終並未吸食藥片，並向警方自首。公訴機關認為該女子違反國家對毒品的管理規定，以牟利為目的，販賣國家規定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品，應當以販賣毒品罪追究其刑事責任。

廣州女轉售父親生前止痛藥被判販毒罪，重審後以證據不足撤訴。（網上圖片）

去年8月31日，陽信縣法院對此案作出一審判決廖華犯販賣毒品罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，並處罰金1000元。廖華認為自己無罪，提出上訴。2023年10月底，此案二審在濱州中院開庭審理，之後，濱州中院將此案發回重審。

2024年10月7日，《澎湃新聞》報道指，近日，陽信縣檢察院以證據不足撤訴。目前，該不起訴決定已生效。