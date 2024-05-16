Toyz入獄前平頭裝直播爆喊：時光倒流還是會販毒　請全台灣飲嘢

知名網紅實況主Toyz（劉偉健）犯販毒案遭判決4年2個月三審定讞後，於16日到台中地檢署報到後入獄服刑。



而Toyz 15日晚間9點進行最後一次直播，並向粉絲道別「珍重再見」。

知名網紅實況主Toyz於15日晚間9時進行直播，不過約晚10分鐘才開始。

直播一開始Toyz心情上相當沉重焦慮，頭髮理成平頭，似乎代表著改過自新的決心，並透露隨時可能會淚崩，因為這是自從2022年出獄後，如今事隔2年半，又要再入監服刑。

直播前其實有和家人、愛人篠崎泫、朋友，相擁抱哭，彼此都很捨不得對方。

點圖放大瀏覽篠崎泫照片：

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Toyz透露，入監服刑的時間，比預期的還要快，事實上日前才和家人和女朋友篠崎泫到南投旅宿，度過服刑前和最親密的人，最後的相處時光。

另外，他表示日前離奇消失沒有直播，並非畏罪潛逃搞消失，而是希望能夠在最後的相處時光內，多多和他們拍下紀念照留念。

Toyz也提到，如果時間倒轉於案發前，他還是會選擇做販毒，因為他不想再活到以前吊兒郎當的屁孩子。

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直播中他也忍不住情緒，當場淚崩潰堤，並指出入監後，最捨不得的就是媽媽、愛貓、女朋友篠崎泫。

Toyz直播，一度高達4.6萬人觀賞，其中他最在乎的就是一個心願，他希望請全台灣人每人一杯飲料，歡迎喜歡他或不喜歡他的人都來領取，民眾只要利用手機掃QR Code，並下載APP，然後註冊會員，到全台任何一間「拾汣茶屋」的分店，秀出圖片後，即可每人限領一杯免費飲料，領取時間直到他出獄為止。

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