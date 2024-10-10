A股｜退休者大學生齊赴券商開戶　股民猶坐過山車稱明天「再戰」

A股近年萎靡不振，惟9月底以來掀起一輪久違的「狂飆」行情，也令開戶的新股民數量急增。不過隨著長假期後行情遇到波折，坊間愈來愈多聲音呼籲年輕的新手們投資要慎重。為了了解新老股民的最新情況，周三（9日），內媒《上游新聞》記者實探重慶多間證券商的營業部。報道指，最近開戶的人數眾多，既有退休的，也有大學生，不過股市漲跌輪換，股民苦樂不均，有股民感嘆心情像坐「過山車」，並表示準備明天「再戰」。



記者上午先是來到華龍證券新華路營業部，現場顯示雖然這波行情漲勢淩厲，但前來開戶的新股民不算多，工作人員稱，人們對股市的認知需要一個過程，在是否參與問題上，「不會完全靠拍腦袋」。在萬達廣場的銀河證券，兩名剛辦完開戶手續的股民與工作人員打招呼離開，還有幾個股民在辦理開戶手續。工作人員表示，9月24日以來，開戶的股民有70多位，但多數是線上開戶，線下開戶的主要是老年人。

華龍證券新華路營業部。（上游新聞）

下午，在惠工路西南證券的開戶大廳，前來現場開戶的股民相比其他券商要多得多，更需要排隊，部分股民在椅子上一邊聊天，一邊觀察大盤。而招商證券五公里營業部。工作人員表示，現時基本上都是線上開戶，線下幾乎沒有；近期開戶的人很多，既有退休的，又有工作的，也有工商大學的學生。

招商證券五公里營業部。（上游新聞）

報道稱，面對股市前期暴漲，新股民開戶是增加了不少，但也沒有誇張至「全民炒股」。周三當日，A股大幅低開後兩起兩落，先是開市後1分鐘，大盤斷崖式下探，各大股票交流群傳出陣陣驚呼，「今天就上了一課」、「該學習的都跑不了，該交的學費也少不了」，然而隨後快速反彈，讓股民熱鬧起來。

有網民堅信這是一波牛市，並信心十足地稱：「昨天開盤一致是賣點，今天收盤是買點，相信牛市就尾盤買拿先手。」有老股民則認為，個股機會很多，「指數大級別拉升在年底」。

最終，周三的股市以次低點收盤。對此，有股民感嘆心情像坐「過山車」，並表示準備明天「再戰」。