A股大跌專家楊德龍仍保持信心：3原因市場調整　後續迎第二波上漲

10月9日（周三）下午，A股收市，三大指數震盪下挫。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為有三大原因，又指在完成本輪調整之後，市場有望迎來第二波上漲行情。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍。（中新經緯）

內媒《南方日報》報道指，針對10月9日A股的大幅調整，楊德龍分析指出，有三大原因。首先是獲利盤回吐的壓力。過去一周多的時間，許多個股的漲幅甚至超過了30%，累積了大量的獲利盤，獲利回吐的壓力導致了市場的大幅調整，這也是對前期過快上漲的修正。

其次，外圍市場的影響壓力。昨天港股、中概股以及新加坡富時A50指數均出現了大幅下跌，市場聯動的效應。

再次，本輪上漲行情節奏的調整。這輪行情背後的邏輯並未改變。多項重磅政策推動了行情，後續還有一系列增量政策，都增強了市場信心。因此，在完成本輪調整之後，市場有望迎來第二波上漲行情。

建議投資者避免短線操作

楊德龍又表示，他對於這輪政策底和市場底形成共振的行情仍保持信心和耐心。他建議投資者在市場出現調整時，要保持理性和穩定的心態，避免短線操作，因為短線操作往往難以把握節奏，容易高買低賣虧損。他還建議在市場低位中長線布局優質股票和基金，並耐心持有，才能以時間換空間獲得較好的投資回報。

10月9日下午，A股收市，三大指數震盪下挫。（VCG）

上證指數收跌6.62%

10月9日下午，A股收市，三大指數震盪下挫，上證指數收跌6.62%失守3300點；深證成指收跌8.15%；創業板指收跌10.59%下破2300點；北證50收跌12.11%。

當天，兩市成交額29398億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量5113億元；大盤資金淨流出超2352億元。市場股票呈現跌多漲少的態勢，295隻股票上漲，5043隻股票下跌。其中，51隻漲停股、854隻跌停股。