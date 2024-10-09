A股大跌提示賺錢效應｢極差｣？ 新股民迎當頭一棒　網友：可以銷戶

10月9日（周三）下午，A股收市，三大指數震盪下挫。內媒《大魚財經》報道指，三大指數開盤便是大幅低開，滬深京三市個股近5000隻下跌，賺錢效應顯示「極差」。10月第一個交易日（8日）的火爆場面讓整個市場都沉浸在賺錢效應的氛圍中，但90後新股民們卻被現實打了「當頭一棒」。



三大指數開盤便是大幅低開，賺錢效應顯示「極差」。（《大魚財經》）

《大魚財經》報道指，關於市場大幅調整的原因，有券商認為，最近市場漲幅巨大，獲利盤也相當豐厚。而昨天市場其實就已經出現了明顯的衝高回落行情，上面更是出現了些套牢盤。此外，昨晚外圍中國資產大跌，而國內上市公司也出現了批量減持的現象。

面對殘酷現實，不少年輕新股民留言表示：「昨天剛開始炒股，今天就跌了，沒那個發財的命。」還有網友直言：「新股民可以銷戶去了。」

中信建投證券認為，展望後市，總體判斷如下：一是底部明確，趨勢反轉。從政策觸發、估值水平、情緒改善及外部環境影響等方面判斷，A股市場的下行趨勢已經得到反轉，底部已經明確，新一輪資產價格上漲週期正式到來。二是短期情緒提振，快牛上升。短期內，受前期積壓情緒集中釋放，假期期間多方溝通及港股市場情緒共振，大量散戶資金入市等因素影響，短期內市場有望快速上升，達到階段性歷史新高水平。三是長期震盪上行，慢牛態勢。

上證指數收跌6.62%

10月9日下午，A股收市，三大指數震盪下挫，上證指數收跌6.62%失守3300點；深證成指收跌8.15%；創業板指收跌10.59%下破2300點；北證50收跌12.11%。

當天，兩市成交額29398億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量5113億元；大盤資金淨流出超2352億元。市場股票呈現跌多漲少的態勢，295隻股票上漲，5043隻股票下跌。其中，51隻漲停股、854隻跌停股。