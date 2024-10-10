香港也有！河南少年拍隱翅蟲後用錯藥全身潰爛　被稱｢飛行的硫酸｣

河南廣播電視台報道，河南鄭州一名14歲的少年睡覺時無意拍打到隱翅蟲，其後發現身上多處紅腫。送院後醫院用抗生素治療，結果少年病情加重，甚至出現潰爛。醫生提醒，隱翅蟲體液具有強酸腐蝕性，切記一定不要用手拍打，吹走趕走即可。



河南少年拍隱翅蟲後用錯藥全身潰爛。（影片截圖）

河南少年拍隱翅蟲後用錯藥全身潰爛。（影片截圖）

河南鄭州一名14歲少年樂樂（化名）睡覺時感覺有東西飛到自己臉上便隨手一拍，次日發現臉和身上不僅多處紅腫，且伴有灼燒疼痛。

當地醫院對樂樂進行了抗生素治療，但樂樂身上的紅腫不僅愈發嚴重，甚至出現潰爛，像是全身被嚴重燒傷一樣，樂樂當即轉至三甲醫院治療。

河南少年拍隱翅蟲後用錯藥全身潰爛。（影片截圖）

河南少年拍隱翅蟲後用錯藥全身潰爛。（影片截圖）

據醫生介紹，樂樂隨手拍死便是隱翅蟲，不僅毒性很強，毒液還呈強酸性，會引起隱翅蟲皮炎。且因樂樂對抗生素過敏，又引發了急性泛發性發疹性膿疱病，導致全身潰爛像被燒傷。

各品種的隱翅蟲照片（Twitter@SamanthaMay64）

各品種的隱翅蟲照片（Twitter@AndreasSchabel）

各品種的隱翅蟲照片（Twitter@samueltfabian）

隱翅蟲體內含pH值1-2的酸性液體。（微博＠頭條新聞）

醫生提醒，隱翅蟲體液具有強酸腐蝕性，切記一定不要用手拍打，吹走趕走即可。

香港蟲害管理學會主席陳澤森介紹，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中。隱翅蟲在香港不太常見，會出現的品種約4至5種，其中褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」在香港最為常見。