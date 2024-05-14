會飛的硫酸？　湖南女遭隱翅蟲襲眼用手搓竟灼傷　醫生提醒勿亂拍

踏入夏季，隨着氣溫逐漸升高，蚊蟲也愈來愈活躍，市民在戶外極易被叮咬，若處理不當，嚴重的可致毀容甚至危及性命。

近日，湖南有女生遭隱翅蟲襲擊，她用手輕輕搓死，結果翌日眼皮竟膿腫燒傷。原來，隱翅蟲體內含pH值1-2的酸性液體，屬強酸程度，當人體沾上就會出現紅斑、膿皰等。



隱翅蟲又叫青腰蟲、飛螞蟻，其頭、翅和腹尾呈黑色，前胸、腹部及足為暗橘黃色，形似大螞蟻。隱翅蟲體內含pH值1-2的酸性液體，屬於強酸範圍，當人體沾上其毒液就會被「燒傷」，出現條索狀、點狀水腫性紅斑，或者出現丘疹、水皰、膿皰甚至灼痛、瘙癢等症狀。

隱翅蟲體內含pH值1-2的酸性液體。（微博＠頭條新聞）

原來，不少人都曾被隱翅蟲襲擊「中招」。有網民稱，眼睛下方曾經爬過一隻隱翅蟲，原以為是小蟲子，後來因眼睛變腫才到醫院求診，當時臉上有一大塊被腐蝕皮膚，「特別嚇人」。

有網民稱，隱翅蟲曾在其頸部爬過，結果翌日頸後開始疼痛，「就跟燙傷似的，火辣辣的疼，抹了藥膏還是疼，好痛苦」。

《人民日報》健康客戶端報道，北京友誼醫院、北京熱帶醫學研究所主任醫師鄒洋介紹，隱翅蟲的蟲體各段都含有毒素，是一種強酸性質的毒汁，夜間飛入房間落在人體表面分泌毒汁，或蟲體被拍碎後釋放出毒液，2至4小時即可引起皮炎，也稱為隱翅蟲皮炎。

鄒洋介紹，隱翅蟲引發皮炎有明顯季節性，一般6月開始出現，8至9月是發病高峰期，10月份後逐漸減少。多發於氣溫高、濕度大、降雨量多、氣壓低的季節。

接觸到隱翅蟲分泌物後，通常會經歷以下的病程變化，首先會有燒灼感，皮膚發紅、漸至紫紅色，出現大小不等的灰白色膿皰，之後會擴展成片或條狀膿皰、皰破、結痂，癒後受損部位皮膚留下褐色斑痕。

鄒洋提醒，發現隱翅蟲時不要用手拍打、揉搓，應輕輕吹走或抖落。若不慎接觸到隱翅蟲體液，應及時用肥皂反覆清洗受損皮膚，用4%蘇打溶液或10%的氨水反覆擦抹受損皮膚，中和毒素。出現皰疹後，鎮痛止癢，採用消炎收斂性藥物減輕刺激感，嚴重者要及時到醫院皮膚科就診。

此外，根據江西省南昌市疾控中心的研究，還可採取以下措施預防隱翅蟲危害，包括清除房屋四周的朽木、廢料、雜草；不要在室內堆放廢舊物品，保持室內清潔、整齊；夜晚關燈睡覺，睡覺前檢查床上是否有隱翅蟲；盡量採取各種措施，如點滅蚊器、擦花露水等；一旦發現家裏有隱翅蟲，也可適當噴灑氣霧殺蟲劑。