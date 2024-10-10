平治豪車購入2天後狂漏水　折損80萬！車主貼「補丁」維權引關注

江蘇一名車主以215萬元（人民幣，下同）購入平治邁巴赫（Mercedes-Maybach），未料購車2天就出現車內漏水的情況，車主10天後提出想換輛車，商家竟稱車輛折損近80萬元。為表達不滿情緒，車主在車頂貼上三色防水布抗議，並將相關影片發布到社交網絡，目前已合共獲得200多萬按讚。



購車2天就出現車內漏水的情況。（影片截圖）

據《瀟湘晨報》報道，名為「漏水車車主」的帳號在社交網絡發布多條影片，稱其今年7月1日花費215萬元，購買了一輛全新的平治邁巴赫。惟取車僅2天後就發現車輛中控傳出異響，下雨時副駕駛還會漏水，於是車輛送返工廠維修，「被拆了又拆，還是沒找到故障原因。」

該車主提出補錢換車，商家卻只給出135萬至150萬元的股價，「這意味我10天損失近80萬，商家不僅不願承擔質量問題的責任，反而還要試圖透過低估價格再次從我身上獲取利益」。

該車主表示，自己曾多次向官方客服進行投訴，但三個月過去，仍未收到任何解決方案，於是便以三色防水布和膠紙覆蓋車頂的舉動進行維權，相關影片已合共獲得逾200萬按讚，他的粉絲數量也快速超過了10萬。

車主以三色防水布和膠紙覆蓋車頂的舉動進行維權。（影片截圖）

車主以三色防水布和膠紙覆蓋車頂的舉動進行維權。（影片截圖）

車主以三色防水布和膠紙覆蓋車頂的舉動進行維權。（影片截圖）

車主以三色防水布和膠紙覆蓋車頂的舉動進行維權。（影片截圖）

及至周四（10日），該車主購車所在的蘇州元星汽車服務有限公司回應指，領導正在處理。

另據《九派新聞》報道，平治一名客服工作人員表示，後續平治方會有專人跟進。車輛在售前或者售後使用過程中，有任何問題，都可以與經銷商進行溝通處理。平治的授權經銷商亦負責車輛的授權以及售後問題，針對經銷商給到的方案和解釋有任何異議，可隨時致電平治方進行反饋對接。