平治被大貨車攔腰推行分半鐘　女司機撞綠化帶自救

四川瀘州市一輛平治（Mercedes-Benz）被大貨車攔腰頂着在雨中疾馳超過分半鐘。知情人介紹，平治司機有十多年駕駛經驗，與貨車司機並不認識，當時她看到道路中間的綠化帶，決定冒險撞車自救；自救成功後，貨車繼續前行100多米才停下。9月23日，瀘州交警表示，此事還在調查中。



《封面新聞》報道，平治司機的朋友余女士介紹，9月21日上午9時許，友人駕車時突然被後方的大貨車撞到，車頭突然向左打橫，後一直橫向被貨車頂着朝前行駛，上支路後再上斜坡、過橋。

行車記錄儀顯示，平治車被貨車攔腰頂着疾馳超過90秒，司機幾度受嚇尖叫；平治撞到右側綠化帶停下後，司機同步打電話報警。

一輛平治被大貨車攔腰推行。（影片截圖）

余女士稱，女友人有十多年的駕駛經驗，她一邊踩油門，一邊順着貨車調整軚盤，「她很清楚，一旦車子停下來，貨車很可能就壓過去了，那樣更危險！」。

余女士續稱，當時車上只有女友人一人，直到平治被貨車推行下橋後，朋友見到路中的綠化帶，才決定冒險撞車自救並報警，「她擔心警方再不出來制止，自救又不成功，情況會愈來愈危險！」。

平治司機冒險撞上綠化帶自救。（影片截圖）

平治司機自救成功後，貨車繼續前行100多米才停下。（影片截圖）

余女士介紹，朋友撞向綠化帶自救成功後，貨車繼續往前行駛了100多米才停下，雙方之後在現場等交警處理，「朋友和大貨車司機並不認識，被撞的瞬間，朋友也很懵」。余女士透露，雖然朋友沒有外傷，但心理陰影非常大，仍然處於驚嚇狀態，她更質疑平治車被貨車攔腰推行超過一公里，「大貨車司機怎麽可能不知道？」。