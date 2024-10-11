湖北59歲到賭場討債卻遭民警打斷三根肋骨　官方：高度重視正調查

湖北鹹寧一名59歲余姓女子早前到武漢一間賭場討債，卻被民警誤當作賭徒抓捕，更被打斷三根肋骨及行政拘留10日，引起廣泛關注。事後，武漢市公安局江夏區分局機關紀委介入調查。周四（10日），武漢市公安局江夏區分局最新回應指，市、區兩級警方高度重視，目前正在調查。



武漢市公安局江夏區分局工作人員表示，對於余女士的行政拘留已經執行並已經結案，余女士並未對處罰決定提出行政覆議。至於余女士反映的遭辦案民警毆打等問題，市、區兩級警方高度重視，目前正在調查。

事緣今年4月17日，余女士前往武漢一間賭場找借款人討債，恰好遇到民警抓賭，余女士被當成賭徒抓了起來。當時她沒像其他人一樣被戴上手銬，但其手機突然響起來，由於害怕是在家的孫女出事，她便準備站起來拿手機，詎料遭到警察用棍子從後打左胳膊，「當時胳膊一下子就腫蠻高」。之後，余女士還沒反應過來，另一名警察又迎面又踢了她一腳，她瞬間昏倒。

余女士到賭場討債時，遭警員粗暴對待，導致3條肋骨骨折，身體有多處挫傷。（華商報大風新聞）

之後，余女士被戴上手銬，帶回警局辦案處。當時余女士渾身痛，站不起來，於是被抬到一間房間。

她表示，警察隨後問她有沒有賭博，她否認，對方立馬用手抽了她兩耳光並再問一次，當她仍說沒有，就又被打了兩耳光，「最後我沒有辦法嘛，只能承認了賭博」。

余女士到賭場討債時，遭警員粗暴對待，導致3條肋骨骨折，身體有多處挫傷。（華商報大風新聞）

武漢市公安局江夏分局出具的行政處罰決定顯示，4月17日15時許，違法行為人駱某、張某、熊某等26人在江夏區安山街燈塔村艾心田灣苗圃一空地上以搖骰子押單雙的方式進行賭博，後被公安機關當場查獲，現場查獲賭資5.02萬元人民幣，賭具一副，點鈔機兩台。余女士的行為已構成賭博，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條、第十一條第一款之規定，決定對其行政拘留10日，並處罰款1000元。

余女士從武漢市第一拘留所出來後，胸口仍感覺十分疼痛。4月底，在家人陪同下，余女士前往鹹寧市第一人民醫院做了CT檢查，顯示肋骨骨折三根。8月1日，余女士前往甘肅蘭州做了傷情鑒定，顯示結果為輕傷二級，鑒定結果提到「外傷直接導致被鑒定人右側第4-6肋骨骨折，二者之間存在因果關係」。

行政處罰決定書顯示，余女士被行政拘留10日並罰款1000元。（大象新聞）