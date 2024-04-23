農民種地須交錢　村幹部：上邊讓我斂錢　內蒙開魯縣政府介入調查

4月22日，《中國三農發布》報道，內蒙古自治區開魯縣多位種植戶反映，有鎮、村幹部阻止他們下田耕種，種地要交錢，而此前他們已簽訂土地承包合同。

4月23日，當地紀委監委工作人員稱，正在核實涉事村鎮幹部是否存在違紀違法問題。



據報道，開魯縣建華鎮雙勝村發生4650畝承包地被鎮、村兩級領導阻止耕種的事件。雙勝村村委會一名副主任阻攔種植戶春耕時稱：「110來又能咋地，上邊讓我斂錢我就斂錢。」

此外，建華鎮還有鎮幹部阻止農民耕地，強力要求扣車。該鎮黨委副書記、政法委員紀雲浩在報道中稱：「別找我，我不懂法！」

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《百姓關注》4月23日10時許，內蒙古自治區通遼市開魯縣建華鎮雙勝村支書楊華回應農民種地先交錢事件時稱「錢是縣裏讓收的」，他還表示，在阻止承包農民耕種的過程中，村幹部因為「沒啥文化」，「肯定說話有存在漏洞的地方」。楊華稱，報道播出後，他已接到通知等待開魯縣有關部門調查人員到村委會當面談話。

4月23日凌晨，「開魯融媒」發布情況通報稱，4月22日，有媒體發布「內蒙古通遼市開魯縣建華鎮雙勝村國土三調新增耕地有償使用」等相關信息，引發網民廣泛關注。開魯縣委政府高度重視，立即召開會議成立工作組開展調查工作，調查處理結果將第一時間向社會公布。

據開魯縣人民政府網站，開魯縣，為開發哲盟的「三魯」（阿魯科爾沁旗、紮魯特左、右二旗）之地的意思。區域總面積4488平方公里，轄12個鎮（場）245個行政村（分場），常住人口31萬人。

開魯縣是國家高效特色農業示範縣、國家玉米綠色高產高效示範縣、全國農田水利建設先進縣、全國糧食生產先進縣、國家農產品質量安全縣、全國「四好農村路」示範縣，中國北方縣域最大的紅辣椒生產集散地，國家級紅辣椒出口產品質量安全示範區，享有「中國紅乾椒之都」的美譽。