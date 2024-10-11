河南夫妻吵架竟當孩子「出氣筒」放置23樓冷氣室外機上　官方介入

近日，網民爆料稱，河南洛陽一對夫妻疑似吵架後，女方竟將自家孩子放置在23樓的冷氣室外機上，情況驚險。網友紛紛批評行為，「可知道孩子有多害怕」、「這樣的童年需要一生去治愈」。目前，公檢法司部門已經介入，有律師表示，可撤銷擱置者監護人資格。



事發地點為洛陽市洛龍區龍躍小區，女子疑似因為夫妻之間吵架，將自家孩子放置在冷氣室外機上，而其所住的樓層高達23樓，孩子為此嚇得嚎啕大哭。事件驚動小區居民報警，隨後消防部門抵達現場救援。

該小區一名業主表示，事發時有業主在微信群組發布影片，之後消防車進入小區將孩子救下。洛龍區婦聯一工作人員表示，目前此事還在了解中，公檢法司部門已經介入，其他信息不便透露。

孩子被放置在冷氣室外機上，而其所住的樓層高達23樓。（紅星新聞）

對於事件，陜西恒達律師事務所高級合夥人、公益律師趙良善認為，兩口子吵架，涉事夫妻一方遷怒於倆孩子，不惜拿孩子當賭氣的工具，不顧孩子的生命安全，令人驚愕。此種行為涉嫌違法，無疑侵害了倆孩子的身體健康權。

雖然從網傳影像來看，當事人主觀目的也不是試圖殺害倆孩子，只是將倆孩子當作「出氣筒」，不涉嫌故意殺人罪，也不涉嫌故意傷害罪，但因涉事當事人在大庭廣眾之下把倆孩子放在冷氣室外機上，難免擾亂了社會秩序。治安管理處罰法第23條‌規定了在公共場所擾亂秩序的行為及處罰措施，情節較輕的處警告或罰款，情節較重的處拘留並罰款。因此，警方可對此行為的當事人予以治安處罰。

趙良善又指，夫妻二人吵架，用倆孩子的生命拿捏對方，其主觀惡意甚大，法院可根據有關個人或者組織的申請，撤銷其監護人資格。