河南102歲老婦網齡10年平板不離手　內地中老年網民超3.66億

科技日新月異，但即使年過百歲，只要有心學習，也能使用得得心應手。近日，家住河南鄭州、今年102歲的朱清珍奶奶，便向媒體展示自己接受新鮮事物的能力也一點不比年輕人差。自學會以後，她便開始平板電腦不離手。報道指，現時中國50歲以上中老年網民已超過3.66億人，有學者表示，老年人沉迷網絡的話題，在近幾年明顯升溫。



據《大象新聞》報道，朱清珍奶奶1922年出生，年輕時就是一名「進步青年」，曾參加過南泥灣大生產運動，延安保衛戰和解放戰爭。90多歲時，當她看到其他人玩平板電腦，她就非讓女兒教她，學會以後於是開始平板不離手，甚至中間用壞了一個。

朱奶奶的女兒表示，母親平時最關心的就是國內國外的最新局勢，她每天都要在書房看影片。對此，有網友打趣道，這個「00後」（指100歲後）實在太全面了。

朱清珍奶奶平板電腦不離手，甚至中間用壞了一個。（大象新聞）

事實上，像朱奶奶這樣的百歲老人並不少，今年3月，《浙江老年報》報道指，來自浙江青田縣城、生於1921年的張爺爺有1個兒子、3個女兒，分布在西班牙、美國、比利時等不同國家，只有兒子陪伴在身邊。隔三岔五，海外的女兒們就會和他視像通話，除此之外，每日老人還會花上2至3小時看手機，尤其喜愛看新聞，偶爾也會追劇，特別是抗戰片。

今年8月，中國互聯網絡信息中心發布《第54次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2024年6月，中國網民規模達10.9967億人，其中50歲及以上網民群體占比由2023年12月的32.5%提升至33.3%，互聯網進一步向中老年群體滲透。中國50歲以上中老年網民超過3.66億人，其中60歲以上的網民超1.57億人。

中國50歲以上中老年網民超過3.66億人，其中60歲以上的網民超1.57億人。（新華社）

近年持續關注、參與老年人互聯網使用行為及習慣的研究的中國人民大學人口與發展研究中心副教授靳永愛表示，近幾年，老年人沉迷網絡的話題明顯升溫，與老年網民數量的快速增長幾乎同步。她從多位受訪老年人處得知，由於長時間使用手機上網，其眼睛、脊柱已經受到不同程度的損傷。深度沉迷更會讓他們的精神長時間緊張或亢奮，帶來失眠等問題，也會影響到參與線下活動的積極性。

對此，有輿論建議，幫助中老年人擺脫不良信息的滋擾，減少過長時間依賴網絡，獲取更優質的精神享受，需要社會各界發動力量參與到老年人網絡權益保護工作中。例如，社區可以多組織線下活動，讓網癮老人走出來、玩起來，讓更多的中老年人還原社會，推動有益的社交活動替代網絡歸屬感，擺脫該群體日漸上升的孤獨感。