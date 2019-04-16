深圳11歲女童沉迷網絡男主播　用父母信用卡打賞近200萬元　

是「人細鬼大」還是「少不更事」？深圳一名11歲女童沉迷網絡直播平台「克拉克拉」，利用母親的手機在直播平台充值「刷禮物」，甚至私下向主播轉賬，前前後後花費近200萬元（人民幣，下同）。

洋洋事後被家人罰寫檢討書。（紅星新聞）

事件中的11歲女童洋洋（化名）現時就讀小學五年級。因為夫妻兩人工作生意忙，洋洋媽媽便將自己手機交給洋洋使用，方便聯繫和接送上學。不過，洋洋媽媽日前卻突然收到銀行欠款通知，並得知自己的50萬額度信用卡不能使用。

她一開始覺得難以置信，翻查銀行卡消費記錄竟發現，女兒透過手機轉走大筆金錢，大部分都花在一個名叫「克拉克拉」的直播平台，消費方式主要是為主播「刷禮物」、充值「紅豆」（平台代幣）等，她還私下向平台主播轉賬。估算之下，前前後後洋洋在直播平台消費接近200萬元。

涉事主播：不刷禮物會「沒面子，壓力很大」

洋洋之後被家人罰寫「檢討書」交代。她表示自己從2018年12月到今年年初才開始接觸「克拉克拉」直播平台，之後認識了4個主播，一開始沒有花錢，但後來其中一個主播教她在網上買金幣，為此她註冊過4個賬號，並不斷在平台上花錢。她說，自己買金幣的時候不知道有自動扣費，最初一天充值500以下，之後卻能一天充值幾千元。

洋洋自言，其中一個主播在對她說一大堆好話，顯示出關心她的感覺；又稱如果她不「刷禮物」，就會令他覺得「沒面子，壓力很大」；如果不去看他直播，他就一直叫洋洋去其直播間。

洋洋媽媽表示，有主播發給洋洋這樣的信息：「妹妹，我真的把你當成很親近的人了。」「我還是那個疼愛你的哥哥，因為你給了我一種被人寵愛的感覺。」「是不是媽媽知道你刷禮物花錢了，你告訴哥哥，哥哥教你怎麼跟你媽媽說通。哥哥是你堅強的後盾。」其中一名主播還讓洋洋跟他一起自殘，「你劃一刀，我劃十刀。」

家屬採取法律行動 代表律師：索償未必能得到法官認同

涉事的其中一名主播回應道，洋洋騙他說自己17歲，又說那是她的「壓歲錢」，不然「根本不會讓她給自己刷一丁點禮物」，「如果洋洋是偷家裡的錢刷禮物，我會還給她。」

據稱兩人以「哥哥」和「妹妹」相稱，洋洋自稱爸媽開公司，哥哥開酒店，家裡有礦。該主播指，自己的確把洋洋當妹妹看待，曾問過她刷禮物怕不怕父母知道，洋洋卻表示沒關係，「家裡只是單純的有錢，真有錢。」他又稱自己曾對洋洋說過，「如果有一天你家長要錢，我都可以給你。」

克拉克拉方面則表示，要等到信息都掌握到了以後才有下一步的措施。「她付出的錢還沒有算出確切數字，她好像不止一個賬號，充值的渠道不都是官方充值渠道，現在沒辦法對外作出回應。現在我們這邊也沒有太多信息，公司內部也沒有特別多信息，等核實完之後會有相關負責人跟各家媒體聯繫。」

因涉及金額巨大，洋洋家屬已採取法律手段跟平台溝通，希望可以追回款項。但洋洋家屬的代表律師指，儘管消費記錄可以追踪到，但事情仍有一定的爭議或者辯論空間，具體還要交由法官判決，能否得到法官認定還很難說。