丈夫偷食孩子同學媽媽　元配大怒在小學家長群組發大量淫褻片報復

近日，福建省莆田學院附屬實驗小學的家長微信群組上演了一場驚天動地的情感大戲。一名母親揭露丈夫與孩子同學的母親有婚外情，並發現丈夫多次傳送情色影片給對方。元配在看到這些不堪入目的訊息後，決定以牙還牙，將所有骯髒細節公開發布到家長群組中，甚至點名小三怒罵：「我會讓你老公知道你究竟是什麼貨色！」



綜合內地媒體報導，從截圖中可以看到，這位憤怒的元配在名為「2022實小城東某某班級」的微信群中發送了多段不雅影片，畫面中的女子穿著暴露。元配在群組裡激動地說：

早就發現你們兩個不正常了，要不是他（指丈夫）今天喝醉，查找手機，我一輩子都不知道。你一大把年紀了，是不是覺得自己很有魅力？

孩子的媽發飆！在家長群組內發布不雅影片抓小三。（微博）

元配在群組中進一步坦言：「我全身都在發抖！」並當場痛批小三：「你哪來的自信？你比我們大整整四五歲！」她還表示會將此事告知對方的丈夫，以進行報復。事態迅速升溫，最終教師見情況難以控制，決定解散家長群組。

竟然在家長群組大談感情糾紛，還發佈不雅影片：

+ 5

根據內媒《瀟湘晨報》報導，福建莆田秀嶼區教育局的工作人員表示，這宗事件是家長之間的感情糾紛。目前學校和家長已經報警處理。

延伸閱讀：女子獨自出門 回家驚見幼子從4樓墮下躺地 跪地痛哭影片瘋傳（點擊連結看全文）

+ 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】