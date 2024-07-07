駕車插隊引互毆稱｢懷孕不怕你｣　孕婦遭造謠網暴　警：雙方均受罰

7月2日，西藏自治區川藏公路有車輛逆線行駛插隊時遭到阻攔，車上一名孕婦落車與一名男子爭論，後升級為肢體衝突，期間該孕婦聲稱「我懷孕7個月不怕你」。

事後，該男子造謠稱只有自己受罰，令孕婦遭受網暴。7月6日，警方通報稱，涉事3人均受罰。



《華商報大風新聞》報道，涉事孕婦韓某稱，事發當日與丈夫一同開車回家，駛至事發地附近後， 涉事路段因施工導致道路被挖斷，正在搶修，現場實施交通管制。

韓某稱，丈夫之後發現前方有兩輛車之間空隙較大，便開車上前欲插隊，但前行100米後被一名男子攔住，並辱罵道「滾回去」，他們打算將車退回原來位置，對方卻撿起石頭稱「你敢動試試」。

韓某丈夫打算將車退回原來位置，該名男子卻撿起石頭稱「你敢動試試」。（微博＠馬上談）

被辱罵5分鐘後，韓某落車與對方理論。（微博＠鳳凰網）

被該名男子辱罵約5分鐘後，韓某終於忍無可忍，落車和對方理論，期間該男子突向韓某吐口水，「我為什麽說我是孕婦，我當時聞到他喝酒了，想讓大家不要再鬧了，但事情已經嚴重到無法控制」。隨後，雙方發生肢體衝突。

雙方理論期間，該男子突向韓某吐口水。（微信公眾號＠北京青年報）

韓某表示，該男子酒醒後稱「當時喝多了，有點衝動」，請求諒解並願意賠償一萬元（人民幣，下同）；她寫下《諒解書》後，原以為事情告一段落，對方卻造謠只被警方單方面處罰，沒有處罰她與丈夫，煽動網民網暴，「本來插隊是一個小問題，對方酒後不依不饒也有責任，但現在我們被網暴，給生活造成了很大的影響」。

隨後，雙方發生肢體衝突。（微信公眾號＠北京青年報）

隨後，雙方發生肢體衝突。（微博＠中國新聞周刊）

隨後，雙方發生肢體衝突。（微信公眾號＠北京青年報）

7月6日，西藏波密縣公安局發布警情通報稱，經查，7月2日上午11時許，36歲男子王某遂佔用對向車道行駛並插隊，引發38歲男子趙某等其他司機不滿，雙方遂發生口角。

期間，趙某撿起石頭威脅王某，王某的妻子韓某落車與趙某發生爭吵，期間趙某朝韓某臉上吐口水，韓某掌摑對方並聲稱已懷孕7個月「不怕你」。雙方拉扯期間，趙某用踢到韓某，繼而發生肢體衝突，韓某、趙某均有受傷。

西藏波密縣公安局稱，趙某因威脅、辱罵、毆打他人等違法行為，被行政拘留及罰款；韓某因辱罵、毆打他人等行為被罰款；王某因駕駛機動車借道超車、佔用對面車道、穿插等候的行為，被罰款及扣分。此外，趙某涉嫌酒後駕駛，被暫扣駕駛證6個月並罰款扣分。