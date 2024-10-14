32歲網紅直播突頭痛！8日後腦出血亡　妻子崩潰：四個娃娃怎麼辦

中國網紅圈傳出噩耗，擁有百萬粉絲的直播主「雲南阿奎」，日前傳出直播中斷、突發腦出血情況，感到頭痛、暈眩，就此陷入昏迷，住進深切治療部搶救8日後，於10月14日凌晨宣告不治、終年32歲。令人心碎的是，阿奎家中還有兩名長輩、4名年幼的孩子，妻子崩潰發文，「你起來告訴我，我到底該怎麼辦！」



中國網紅「雲南阿奎」腦出血猝逝：（按圖了解）



中國直播主阿奎腦溢血猝逝。（微博）

中國直播主阿奎腦溢血猝逝。（微博）

綜合內地媒體《紅星新聞》、《九派新聞》報道，阿奎於10月6日進行最後一次直播，因當時覺得頭痛和暈眩，突然選擇暫停，還稱自己的身體實在熬不住，怎料後續就被送往醫院搶救，突發腦出血住進深切治療部。直到今日，阿奎的工作團隊向媒體說明，阿奎病情惡化、凌晨已離世， 「他在醫院昏迷救了8天，今天凌晨就不行了，最終沒挺過去」、「他今年才32歲，走得太突然了，留下妻子、父母和4個年幼的孩子，真的太難過了」。

報道中也提到，阿奎生前有高血壓，因經常熬夜直播，壓力也比較大，儘管送醫時病情不太樂觀，但家人仍未放棄；值得關注的是，阿奎最小的孩子是一對龍鳳胎，如今出生才5個月就失去父親，讓阿奎妻子難以接受，悲痛發文，「老公你一直都寵我，呵護着我，但這次你真的好自私好狠心，拋下你的妻兒父母，不管不顧，一聲不吭的走了，接下來四個娃娃還有爸媽我們怎麼辦？你起來告訴我，我到底該怎麼辦…」

另據《瀟湘晨報》報導，阿奎的兩名徒弟也在噩耗曝光後，連續更新兩段影片，畫面中清楚可見，兩人正在與阿奎的家人一起燒紙錢，並寫下，「你咋那麼狠心啊，丟下一家老小」、「天亮了，不要怕。我們帶你回家了」。而阿奎的另一名好友也發文悼念，「奎哥，願你在天堂沒有疾病和痛苦」。

阿奎留下年邁長輩、妻子和4名孩子。（微博截圖）

阿奎留下年邁長輩、妻子和4名孩子。（微博截圖）

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