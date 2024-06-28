長髮美女主播突「雙眼瞪大」僵硬倒地　恐怖畫面全直播嚇呆觀眾

撰文：中天新聞網
出版：更新：

27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。

網民憂猝死　接棒女主播：她生理期

27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。（直播影片截圖）
27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。（直播影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+15

根據《紅星新聞》報導指出，27日下午2時許雪糕品牌「鍾薛高老林」直播間的女直播主在介紹時突然暈倒。

韓國美女主播「慘遭煙火噴臉」倒地不起送院　臉部及左眼嚴重受損女主播賣淫　性交時發現對方「尺寸變來變去」　開燈驚見這一幕！

鍾薛高CEO林盛回應，該女直播主暈倒後，在後台休息後恢復正常，稍後安排同事帶她去醫院檢查。

而接棒的女主播則表示，同事在生理期，之前因為下雨天氣曾摔過，否認猝死傳聞。

【延伸閱讀】直播途中被槍殺　菲律賓電台主持鏡頭前慘死震驚全國

【延伸閱讀】直播途中被槍殺　菲律賓電台主持鏡頭前慘死震驚全國

點圖放大瀏覽（慎入）：

+18

暈倒的女直播主之後也回到直播間解釋，自己是因為生理期，稍後會去醫院檢查。

10億身家86歲國畫大師范曾娶「小50歲主播」　甜曬嬌妻激罕性感照墨西哥電視台直播出事　日全食變「性器官特寫」直播　嚇呆女主播

不過直播倒地的畫面遭網友瘋傳，不少人留言表示：

「公司看不出來她滿眼的疲憊嗎？能不能不要壓榨員工了」
「這氣色也太差了，甚至在倒下去的時候還在播」
「我的天啊，這都暈倒了，有沒有事啊？ 這麽高強度工作，真的不會猝死嗎」

【延伸閱讀】網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播　鞠躬道歉

【延伸閱讀】網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播　鞠躬道歉（抖音影片截圖）
直播主璐寶在抖音擁有97萬粉絲追蹤，亦常獲邀作節目嘉賓，極具人氣。（抖音影片截圖）

點圖放大閱讀：

+21
直播中突被黑衣人狂斬　男主播「手掌噴飛」掉地上　血腥影片瘋傳日本清純美女主播私下竟是Cosplay迷　神還原這角色獲網民激讚朝鮮旅行團復活在望？　韓媒：美女主播罕見中文拍片吸引中國旅客日本最強寒流｜凍到專業女主播也破功　大雪下直播「全程這表情」日本美女主播「試玩騎馬機」爆紅　被揭黑歷史清純形象一夕崩壞豪門爭產｜傳奇富豪病逝　32歲兒子與「女主播媽媽」爭400億王國

延伸閱讀：

影/超級劇透！大陸深空探測將有大動作　2030前後將探測火星和木星

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

主播
美女
過勞死
猝死
直播
網絡直播
熱話
中天新聞網