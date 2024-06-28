長髮美女主播突「雙眼瞪大」僵硬倒地 恐怖畫面全直播嚇呆觀眾
撰文：中天新聞網
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27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。
網民憂猝死 接棒女主播：她生理期
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根據《紅星新聞》報導指出，27日下午2時許雪糕品牌「鍾薛高老林」直播間的女直播主在介紹時突然暈倒。
鍾薛高CEO林盛回應，該女直播主暈倒後，在後台休息後恢復正常，稍後安排同事帶她去醫院檢查。
而接棒的女主播則表示，同事在生理期，之前因為下雨天氣曾摔過，否認猝死傳聞。
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暈倒的女直播主之後也回到直播間解釋，自己是因為生理期，稍後會去醫院檢查。
不過直播倒地的畫面遭網友瘋傳，不少人留言表示：
「公司看不出來她滿眼的疲憊嗎？能不能不要壓榨員工了」
「這氣色也太差了，甚至在倒下去的時候還在播」
「我的天啊，這都暈倒了，有沒有事啊？ 這麽高強度工作，真的不會猝死嗎」
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