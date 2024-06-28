長髮美女主播突「雙眼瞪大」僵硬倒地　恐怖畫面全直播嚇呆觀眾

27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。



網民憂猝死 接棒女主播：她生理期

27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。（直播影片截圖）

27日下午一名女直播主在直播介紹到一半時突然雙眼瞪大、身體傾斜，半個人跌出鏡頭外，接著要坐回位子時全身僵硬倒地，之後甚至傳出猝死的訊息，讓不少網友相當擔憂。（直播影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 15

根據《紅星新聞》報導指出，27日下午2時許雪糕品牌「鍾薛高老林」直播間的女直播主在介紹時突然暈倒。

鍾薛高CEO林盛回應，該女直播主暈倒後，在後台休息後恢復正常，稍後安排同事帶她去醫院檢查。

而接棒的女主播則表示，同事在生理期，之前因為下雨天氣曾摔過，否認猝死傳聞。

【延伸閱讀】直播途中被槍殺 菲律賓電台主持鏡頭前慘死震驚全國

【延伸閱讀】直播途中被槍殺 菲律賓電台主持鏡頭前慘死震驚全國

點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 18

暈倒的女直播主之後也回到直播間解釋，自己是因為生理期，稍後會去醫院檢查。

不過直播倒地的畫面遭網友瘋傳，不少人留言表示：

「公司看不出來她滿眼的疲憊嗎？能不能不要壓榨員工了」

「這氣色也太差了，甚至在倒下去的時候還在播」

「我的天啊，這都暈倒了，有沒有事啊？ 這麽高強度工作，真的不會猝死嗎」



【延伸閱讀】網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播 鞠躬道歉

【延伸閱讀】網紅活春宮｜97萬粉絲抖音女神「璐寶」誤開咪全直播 鞠躬道歉（抖音影片截圖）

直播主璐寶在抖音擁有97萬粉絲追蹤，亦常獲邀作節目嘉賓，極具人氣。（抖音影片截圖）

點圖放大閱讀：

+ 21

延伸閱讀：

影/超級劇透！大陸深空探測將有大動作 2030前後將探測火星和木星

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】