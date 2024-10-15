大熊貓「寶力」、「青寶」起程赴美國華盛頓　開啟10年的旅居生活

周一（14日）晚上，大熊貓「寶力」、「青寶」乘坐專車離開中國大熊貓保護研究中心都江堰基地前往成都雙流國際機場，計劃周二（15日）乘搭專機前往美國華盛頓國家動物園，開啟為期10年的旅居生活。



工作人員為兩大熊貓舉辦歡送儀式。

周一下午，中國野生動物保護協會、中國大熊貓保護研究中心為牠們舉辦了歡送儀式。據央視報道，「寶力」2021年8月出生，雄性；「青寶」2021年9月出生，雌性。兩隻大熊貓都性格活潑，喜歡攀爬。

為保證牠們在華盛頓國家動物園健康、愉快地生活，中方多次組織專家赴美對大熊貓居住環境、飼養管理、食物保障、健康護理等方面開展評估。目前，華盛頓國家動物園已根據中方專家意見，對大熊貓居住場館進行了改造提升，進一步保障了食用竹、竹筍等食物來源，組建了專業的飼養管理團隊，制定了完備的飼養管理制度和技術規範，強化了定期健康監測報告和實地檢查評估機制。改造提升後的動物園除更新了草坪、水池等設施外，還增加了更多攀爬設施。

「青寶」2021年9月出生，雌性。（中國大熊貓保護研究中心）

「寶力」2021年8月出生，雄性。（中國大熊貓保護研究中心）

本月初，華盛頓國家動物園先後派出4名飼養員和獸醫到中國參與兩隻大熊貓的飼養管理和疾病防治工作。中國大熊貓保護研究中心派出2名飼養員和獸醫將在華盛頓國家動物園陪伴大熊貓盡快適應新環境。

報道指，與華盛頓國家動物園開展大熊貓保護合作24年來，中美雙方成功繁育成活大熊貓「泰山」、「寶寶」、「貝貝」、「小奇跡」。