大熊貓丫丫近況曝光！精神抖擻吃竹子　網民：與在美國時判若兩熊

2023年，有關丫丫的話題曾長佔微博熱搜榜及各大內媒頭條，當時丫丫瘦得「皮包骨」的照片廣傳，在中美交惡的背景下網民罵聲一片，甚至有網民指丫丫遭虐待，猶如坐監。4月27日丫丫歸國後受到悉心照料，狀況明顯好轉。



今年除夕，北京動物園在微博分享了丫丫最新吃播片段，丫丫豐腴許多，毛色也已經恢復成正常的黑白。近日再有內地網民公布幾張丫丫的照片，丫丫開心吃著新鮮的竹子看起來十分健康，微博熱搜則出現「丫丫」判若兩熊，吸引許多網民討論。



據此前報道，丫丫於2000年8月3日在北京動物園出生。1999年4月，位於美國田納西州的孟菲斯動物園與中國動物園協會達成協議並簽署意向書，向中國租借兩隻大熊貓。2003年4月7日，丫丫與另一隻大熊貓「樂樂」抵達孟菲斯動物園。2013年，雙方再將租借期延長10年，至2023年4月。2022年12月，孟菲斯動物園宣布將丫丫和樂樂歸還中國，結束20年的租借期。

網民點睇：

國內養熊都奶呼呼的，國外養熊真是各有各的滄桑。

我丫丫成圓丫了。

回來的太及時了，看看現在丫丫的狀態得有多慶幸。



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