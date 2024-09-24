中央贈港大熊貓｜最快今公布　網民熱議6大熱門　佳佳2曾外孫上榜

中央政府送贈本港一對新大熊貓，最快本周四（26日）抵港，據此前報道，新一對香港大熊貓年齡在5歲至8歲之間，他們在四川原本有名字，政府可能會再舉行命名比賽讓大家為大熊貓改新名。



根據行政長官李家超早前到過四川中國大熊貓保護研究中心都江堰基地與兩隻獲選中大熊貓見面。他未有公布名單，只給出提示，其中雄性大熊貓體重約120公斤，「動作敏捷、非常有動力」，被評「聰明好動」；雌性大熊貓體重約100公斤，「溫文爾雅、溫柔可愛」，被評「性情溫馴」。



不少網民用刪除法推算，猜測來港的大熊貓是哪兩隻。《香港01》特別整理出六隻呼聲很高、有望來港的熊貓， 讓大家一起來猜猜看。



奶爸Matt表示已在四川照顧即將來港的新熊貓。（海洋公園圖片）

雄性大熊貓，活潑好動

1. 一家：2019年7月27日出生，佳佳曾外孫

四海、一家是2019年7月在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基出生的一對龍鳳胎大熊貓，他們的媽媽是姚蔓，姚蔓的媽媽是幗幗，幗幗的媽媽是港人最熟悉的、世界上最長壽的熊貓佳佳，亦即四海、一家是佳佳的曾外孫子，從血脈傳承來看，一家有可能被選中前往香港定居。

「一家」的命名跟香港都有淵源。2019年8月22日，「四海一家・川港同行」青年交流團成員來到中國大熊貓保護研究中心都江堰基地（由香港特區政府資助援建），為姐弟倆舉行了命名儀式，命名「四海」、「一家」，傳遞出了「川港同行・四海一家」青年交流團的包容、和諧、友愛的精神。

另外有網民稱，最近一家弟弟轉移到都江堰基地非展出區，稱「這有點讓人感覺意外」。

2. 青青（蔓越煤）：2015年8月18日，又是佳佳曾外孫

青青，小名蔓越煤或煤球，因小時候調皮搗蛋時常把自己滾成一隻小泥猴而被網民冠上外號，算是小有名氣的網紅熊貓，目前和雙胞胎妹妹冰冰一同生活在都江堰的熊貓樂園。青青的媽媽也是姚蔓，因此也是佳佳的曾外孫子。

不過，蔓越煤日前被診斷出患有血管瘤，許多網民認為這會影響他入選的機率，此外，蔓越煤在今年8月18日已經超過8歲了，但有網民認為官方宣布贈港熊貓消息時，蔓越煤仍未滿8歲，還是候選之一。

3. 林安安：2019年6月28日，雅安市吉祥物

雙胞胎林安安、武林（林安迪）的媽媽林冰是大熊貓「林惠」在泰國清邁動物園產下的第一隻寶寶，她也是第一隻出生在泰國的大熊貓寶寶。目前武林2023年開始在武漢動物園出差中，安安成為符合條件資格的大熊貓。安安和雅雅被選為四川省雅安市的城市吉祥物，兩隻熊貓青梅竹馬感情非常得好。

有網民認為，雅雅和安安是雅安市的吉祥物，不太可能將安安送來香港。不過有網民分享，發現安安已經跟雅雅分開居住很久，懷疑安安是要為赴港做準備。

雖然說大熊貓來香港之後會再次改名，但香港或許有機會再迎來一隻「安安」。

雌性大熊貓，溫柔可愛

1. 金嘟嘟：2019年10月17日

金嘟嘟出生於中國大貓熊保護研究中心臥龍神樹坪基地，媽媽是華美，金嘟嘟的耳朵長得有點大，有一點囧眉，和姐姐盟盟一起當過挖煤姐妹花。

2020年10月30日，被中國金幣總公司認養，透過群眾募集姓名，最終命名為「金嘟嘟」，因為可愛的名字，同樣擁有高人氣。2021年，搬家至中國大貓熊保護研究中心都江堰基地。

2. 甜可：2019年6月26日

著名的美麗熊貓漢媛2019年在中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地產下的雙胞胎中的妹妹，又叫「媛妹」，他的雙胞胎哥哥叫做麒麟，也稱「媛哥」。

2024年甜可搬家至成都大熊猫繁育研究基地，和哥哥一起少有公開露面，有網民認為她的性格溫柔，年齡適合，有可能成為候選佳麗之一。

3. 奇一：2016年7月1日

奇一是媽媽「奇緣」2016年生下的雙胞胎姐妹中的「姐姐」，妹妹奇果已經出差到西寧動物園。奇一長相漂亮，毛臉圓腿短熊方，頭頂有一撮呆毛，形似wifi。

奇一性格活潑，喜歡兔子跳，小時候愛尿床，曾因為緊抱飼養員大腿一戰成名，成為有名的網紅熊貓。奇一是7月1日生，名字也因同七一，會不會因此雀屏中選成為贈港大熊貓，也引發網民熱議。

網民最希望的是牠們？最不可能來港的是「花花」？

值得一提的是，不少內地網民在抖音熱聊，最希望去香港的大熊貓是「寶力」（Bao Li，雄性，2021年8月生）和「青寶」(Qing Bao，雌性，2021年9月生)。這兩隻大熊貓預計今年年底會前往美國華盛頓國家動物園。

不過由於此前送往美國孟菲斯動物園的大熊貓丫丫骨瘦如柴的畫面曾經引發內地網民的憂心，雖然丫丫在2022年歸還中國後已經恢復健康，但許多內地網民仍然排斥將熊貓送往美國。因此在預測贈港大熊貓時，不少網民都留言希望能將「寶力」、「青寶」送到香港，並稱讚之前贈港的大熊貓都十分長壽，「他們在香港相信會被照顧得很好！」

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另外，不少香港網民稱希望能把頂流花花送到香港，不過作為成都乃至全國最具人氣的熊貓，為成都帶來可觀的觀光收益，因此花花來港的可能性非常渺茫。加上成都文旅今年才宣布花花「上任」成都文旅榮譽局長，要一睹花花的風采，還是只能去成都才有機會了。

大熊貓花花（視覺中國）

大熊貓花花。（視覺中國）

據此前報道，贈送香港的一對大熊貓將由四川成都坐國泰專機來港，出發前在四川當地會有歡送儀式，抵港後會送到香港海洋公園，展開30日隔離檢疫，料最快今年底同市民見面。