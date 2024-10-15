A股｜00後新股民入市即坐艇4日蝕2個月人工　嘆父炒足17年也沒賺

近期中港股市猶如坐過山車般大上大落，不少早前急開戶入市的00後新股民紛紛「交學費」。近日，浙江杭州00後股民鄭浩便向內媒透露，自己炒股四天，已差不多虧了2個月工資。他又慨嘆，自己老爸自2007年就炒股，但到現在貌似也沒賺什麼錢，而這好像是大多數老股民普遍的狀態，他也沒想到自己這麼快就一同變成「老股民」了。



鄭浩平常不怎麼關心股市，「十一」前一周，上證指數大漲8.06%，市場充滿著做多氣氛，他也因而刷到許多有關A股的影片，「有教怎麼開戶的，有分析行情的，也有曬自己投資收益的，總結『一個字』就是『牛市來了』。

剛工作不久的鄭浩也想抓緊賺錢的機會，東拼西湊弄來快5萬元人民幣，便一舉衝入了股市。他表示，自己深知人不可能賺到自己認知以外的錢，故從來沒想過要一夜暴富，或者靠一輪大牛市實現財務自由之類，只求額外多賺點生活費，「如果運氣好多賺出幾個月工資，那我就請朋友一起吃飯轟趴」。

鄭浩不求一夜暴富，只希望運氣好能多賺出幾個月工資。（都市快報橙柿互動）

上周二（8日），A股市場更是幾乎以漲停開盤，可隨後大幅衝高回落，回吐近半漲幅，包括鄭浩在內的一批00後股民當日「坐艇」。

「進來炒股四天，一毛錢沒賺到，先虧出去23%，太抽象了」，預期中的幾個月工資沒賺到，反而已經虧出去一萬多元，差不多是兩個月的工資，這讓鄭浩內心產生了落差。他透露，00後喜歡玩「輕自嘲」，行情一轉向，那些晚開戶的小夥伴紛紛向自己的券商點讚，「但凡開得快點，這波就虧麻了」。

他又透露自己家人也有炒股，「我爸2007年就在做了，但到現在貌似也沒賺什麼錢，這個好像是大多數老股民普遍的狀態。沒想到我這一新進來炒股的，這麼快已經變成『老股民』了」。他坦言，自己對當前市場走勢沒什麼想法，「先等回本再說」。

證券公司在門口鋪起了紅地毯迎接「牛市」。（都市快報橙柿互動）

經歷上周的開戶潮以及指數大幅衝高回落後，對於當前的A股行情，投資者趨於理性。杭州一家大型券商客戶經理證實，近日開戶量雖然還是挺多的，不過已不像國慶節前那麼瘋狂，原因可能是最近一波回調下來速度比較快，大家對行情的熱情就不像之前那麼高漲了，「開戶的多，入金的少」。

不過該經理強調，公司內部對於行情未來的走向還是很樂觀的，認為現在還只是牛市的「初級階段」。