A股｜90後程序員重倉102萬入市 僅4日虧32萬：不認為自己是韭菜
撰文：許祺安
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A股市場的火熱行情吸引不少新股民入市，但相關數據顯示，不少股民入市不久就面臨虧損，且近期股市呈現出虧多盈少的狀態。有人僅4日虧32萬，還有全職股民炒股三年以來，至今虧損約150萬。
有人4天虧32萬
內媒《海派新聞》13日報道，一名來自四川的90後股民楊先生表示，自己4天虧掉了32萬（人民幣，下同），但並不會銷戶，因為他相信自己的學習能力，可以通過學習股市相關知識扭虧為盈。
據介紹，楊先生是一名程序員，以前買過一段時間股票，聽說這段時間股市能賺錢，於是重倉買入股票。
他表示，10月8號投入102萬入市後，第一天是盈利的，第二天就虧損7萬多，第三天大跳水直接虧損31萬，第四天又回本1.8萬，這四天的交易日下來合計虧損32萬，「很多人勸我去銷戶，說我是『韭菜』，但我不這樣認為」。
新股民還想進場
據報道，來自山東的曹先生表示，平時經常關注時政消息，他認為這次國家政策力度與以往不同，以前錯過了2015年的牛市，所以這次想抓住機會進場試試，「9月24日我就觀察到股市大盤開始拉升，等準備好入市資金後就已是9月30日，當天倉位加到了80%」。
曹先生表示，國慶假期後第一個交易日盈利頗豐，但本周最後一個交易日盈利下滑嚴重，但整體是盈利狀態，目前已全部清倉。據其介紹，感覺自己坐了趟「過山車」，但等市場平穩之後，還準備買1到2隻股票保守進攻。
30歲全職股民3年虧150萬
來自安徽的全職股民徐小牛今年30歲，她炒股三年以來，至今虧損約150萬。
「這一次牛市原本盈利30萬左右，在這周最後一個交易日，利潤全部『吐回』，並虧損兩三萬。」徐小牛表示，雖然目前被股市套牢，但是對股市長期走勢持樂觀態度，不過普通散戶想賺錢確實很難。徐小牛說，這幾天牛市回調感受很差，在國慶節前建立的投資信心已經沒了。
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