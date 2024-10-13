A股｜90後程序員重倉102萬入市　僅4日虧32萬：不認為自己是韭菜

A股市場的火熱行情吸引不少新股民入市，但相關數據顯示，不少股民入市不久就面臨虧損，且近期股市呈現出虧多盈少的狀態。有人僅4日虧32萬，還有全職股民炒股三年以來，至今虧損約150萬。



A股震盪走弱。（視覺中國）

2024年10月8日，江西省吉安市，新幹縣一老年股民正在城南一證券公司交易網點電腦上查看股市最新行情。（視覺中國）

有人4天虧32萬

內媒《海派新聞》13日報道，一名來自四川的90後股民楊先生表示，自己4天虧掉了32萬（人民幣，下同），但並不會銷戶，因為他相信自己的學習能力，可以通過學習股市相關知識扭虧為盈。

據介紹，楊先生是一名程序員，以前買過一段時間股票，聽說這段時間股市能賺錢，於是重倉買入股票。

他表示，10月8號投入102萬入市後，第一天是盈利的，第二天就虧損7萬多，第三天大跳水直接虧損31萬，第四天又回本1.8萬，這四天的交易日下來合計虧損32萬，「很多人勸我去銷戶，說我是『韭菜』，但我不這樣認為」。

2024年10月8日，江蘇南京，股民在一家證券營業部關注股市行情。（視覺中國）

10月11日：滬指跌2.55%險守3200點。（視覺中國）

新股民還想進場

據報道，來自山東的曹先生表示，平時經常關注時政消息，他認為這次國家政策力度與以往不同，以前錯過了2015年的牛市，所以這次想抓住機會進場試試，「9月24日我就觀察到股市大盤開始拉升，等準備好入市資金後就已是9月30日，當天倉位加到了80%」。

2024年10月8日，北京，十一節後股市千股漲停，截至收盤，滬指漲4.59%，深成指漲9.17%，創業板指漲17.25%。（視覺中國）

曹先生表示，國慶假期後第一個交易日盈利頗豐，但本周最後一個交易日盈利下滑嚴重，但整體是盈利狀態，目前已全部清倉。據其介紹，感覺自己坐了趟「過山車」，但等市場平穩之後，還準備買1到2隻股票保守進攻。

30歲全職股民3年虧150萬

來自安徽的全職股民徐小牛今年30歲，她炒股三年以來，至今虧損約150萬。

2024年10月8日，江西省吉安市吉州區中航證券有限公司，股民正在查看股市，喜笑顏開。（視覺中國）

「這一次牛市原本盈利30萬左右，在這周最後一個交易日，利潤全部『吐回』，並虧損兩三萬。」徐小牛表示，雖然目前被股市套牢，但是對股市長期走勢持樂觀態度，不過普通散戶想賺錢確實很難。徐小牛說，這幾天牛市回調感受很差，在國慶節前建立的投資信心已經沒了。