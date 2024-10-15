成都蘭桂坊驚現腐爛浮屍恐怖照片瘋傳 警方指20歲男死者為溺亡
撰文：許祺安
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10月13日，網民流傳成都蘭桂坊附近水域出現浮屍。10月14日，成都警方發佈通報指出，死者為一名20歲男子，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件可能。
10月13日晚，有人在成都錦江區東門大橋河面發現一無名男屍，據網傳聊天記錄顯示，從河中浮起的屍體已經腐爛，但衣著完整還穿了鞋。當地人表示，發現浮屍的地方為鬧市區，靠近成都蘭桂坊。
據成都警方通報，經法醫檢驗，死者胡某霜 (男，20歲，四川省瀘縣人) 體表未見致命性損傷。結合視頻回溯、走訪調查、詢問相關人員、調閱查證死者生前遺書等工作，確認胡某霜於10月3日在本市金牛區萬福橋處跳入河中，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件可能。
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