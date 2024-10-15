杭州女當街遭58歲陌生男扯頸強吻　嘴破手瘀憂有傳染病　CCTV曝光

杭州近日發生一宗誇張猥褻案，一名女子當街遭到陌生男子扯頸強吻，女子掙扎之下嘴唇破損，整個胳膊瘀傷，閉路電視片段曝光後引發關注。



一名女子當街遭到陌生男子扯頸強吻，女子掙扎之下嘴唇破損。（影片截圖）

一名女子當街遭到陌生男子扯頸強吻，圖為女子傷勢。（影片截圖）

一名女子當街遭到陌生男子扯頸強吻。（影片截圖）

一名女子當街遭到陌生男子扯頸強吻。（影片截圖）

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綜合內媒報道，女事主13日晚間在杭州所居住的屋苑門口，坐在一輛電動自行車上正低頭使用手機，期間有一名男子路過，但未有為意。

男子在經過女事主時，突然回身低頭扯住女事主的頸，吻向女事主的嘴。女事主當即推開及用手機擊打對方。男子立即轉身企圖逃走，但被女事主奮力拉扯阻止，男子於是施力推開女事主，雙方拉扯之下，女事主最終乏力，被男子掙脫逃去。

擔心疑犯會把傳染病傳染給自己

事後女事主表示，她被猥褻時曾大聲呼救，但保安卻未有理會。保安則解釋，當時以為是情侶吵架才沒反應。女事主又指，事件令她十分驚恐，且擔心疑犯會把傳染病傳染給自己。

當地警方發通報指，已拘捕58歲男疑犯，案件正在進一步偵辦中。