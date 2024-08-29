廣州醉娃巴士站疑遭中年男肆意猥褻並帶走　路人報警曝光照片求助

據內媒《大風新聞》報道，8月26日深夜，有網民發帖稱，見到廣州一名年輕女子喝醉後，疑似在巴士站遭一名中年男子猥褻，之後被帶走不知去向，在場的路人已報警。8月27日，當地回應稱，警方暫未掌握到該輿情。



廣州網友發帖表示意思有中年男猥褻一名醉酒的年輕女子。

《大風新聞》報道，根據網帖描述，8月26日晚上10時許，在廣州市天河區珠江新城巴士站，一名年輕女子「醉得不省人事」，遭到一名中年男子肆意猥褻 ——「咬耳朵」「摸她」，過程中女子「一直沒知覺」「完全不清醒」 。

有路人詢問兩人關係，男子不願理會，並稱女子是其老婆。但從外觀看男子年齡大，女子疑約20多歲，兩人並不像普通夫妻，之後該男子又叫的士將女子帶走。

發帖女子表示，一起等車的路人說已報警，但直到男子離開，警車都還沒到。由於擔心個人人身安全，她在醉酒女孩被帶走後，拍下了的士車牌並報警。

女子表示已報警。（大風新聞）

8月27日，發帖網友對《大風新聞》表示，男子疑似也喝了酒，她無法確定兩人是否相識，但認為女子被中年男子肆意猥褻十分噁心，目前警方已調取監控介入調查。

廣州市天河區委宣傳部職員表示，經向廣州市公安局天河分局指揮中心了解，該局暫未收到該起輿情。