教學樓強制口交　人民大學女生疑遭同學強姦　學校警方多年未處理

8月15日，一個賬號為「人大萬婧妍」的網民在微博、bilibili等個社交平台發帖實名舉報稱，其於2021年12月至2022年3月在校期間，被學校碩士同學張某某毆打、猥褻、強姦，其2022年6月向校方舉報、向警方報警後，直至今日張某某都未受到處罰。網絡帖文已經發布，便引發內地輿論熱議。



據萬婧妍舉報，強姦她的是中國人民大學環境學院2023屆碩士張某某。事發時，她正在中國人民大學讀大三，二人「一直僅是認識的關系」。在2021年12月至2022年3月期間，萬婧妍多次被張某某在教學樓強制口交、毆打，3月時甚至在教學樓樓梯間對其實施了有預謀的強姦。

人民大學萬婧妍在網絡實名舉報，在校時遭男同學強姦毆打。（影片截圖）

萬婧妍稱，事件發生後，警方要求她去醫院做「性防衛能力鑑定」，經鑑定，她在案發時由於患有雙相情感障礙，缺乏清醒和理智，性防衛能力削弱。萬婧妍還表示，自己在報警配合調查後，因無法承受心理壓力選擇休學，至今已兩年卻仍沒有等到處理結果：「希望得到中國人民大學和北京市海澱區警方的解答。」

萬婧妍的舉報在網絡引發輿論熱議後，8月15日，有媒體稱，中國人民大學已對該舉報事件成立專案組開展調查。人民大學表示，學校非常重視，正在跟進事件，並在第一時間討論，目前尚無確定結果。

而事件「男主角」張某某目前疑似在南方電網資本控股有限公司任職。南方電網資本控股有限公司工作人員回應稱：「張某某目前仍處於在崗狀態，南方電網資本控股已關注到該情況，正在按照規定處理，將以公安機關調查結果為準。」

截至目前，張某某還未就此事發聲。事實真相如何，還有待以校方和公安機關的調查通報為準。

據內媒報道，張某某於2020年通過推薦免試入學中國人民大學碩士研究生。據中國人民大學招生就業處公示，張某某曾獲得中國人民大學某就業支持基金。據中國人民大學公示信息，2022年時，萬婧妍曾在該校學習。