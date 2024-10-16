章澤天傳加入「光明會」胸針成證據？京東：有組織造謠抹黑已報案

近日，內地網絡出現京東創始人劉強東的妻子、被暱稱為「奶茶妹妹」的章澤天加入「光明會」的傳言。周三（16日），京東發言人在微博發布聲明稱，大量水軍賬號有組織地大肆散布、傳播上述謠言，劉強東、章澤天夫婦已向公安機關報案，警方已受理該案且正在偵辦中。



發言人稱，近日，有關章澤天女士加入「光明會」，惡意造謠抹黑劉強東、章澤天夫婦家庭及私人生活等不實信息在網絡上廣泛傳播，大量水軍賬號有組織地大肆散布、傳播上述謠言，短時間內炮製出上萬條謠言信息。劉強東、章澤天夫婦已向公安機關報案，警方已受理該案且正在偵辦中。

京東發言人在微博發布聲明。（微博）

根據北京金誠同達律師事務所發布的律師聲明，該所周俊武律師接受劉強東章澤天夫婦之委托發表律師聲明，以澄事實、消除影響。經與章澤天女士核實，其出席清華大學校友藝術展時所佩戴之胸針，僅是為配合藝術展及整體服裝風格的搭配，其來源、設計等均與任何組織無關。並且，針對加入「光明會」之相關言論，章洋天女士的服裝造型師已公開辟謠，該等言論為無中生有、憑空捏造的虛假信息。

此外，大量水軍賬號有組織地大肆散布、傳播有關劉強東、章澤天夫婦家庭及私人生活的謠言，進行惡意抹黑，僅在短時間內網絡上就出現了上萬條相關謠言信息，已經嚴重損害劉強東、章澤天夫婦的聲譽。根據《中華人民共和國民法典》等法律規定，相關虛假言論的捏造、散布、轉載傳播者均涉嫌構成名譽權侵權，情節嚴重者還涉嫌構成刑事犯罪。

律師聲明。（微博）

事緣10月7日，章澤天亮相於清華大學校友倫敦藝術展，但上衣前的一枚胸針成為焦點，有自媒體和網友評論稱標誌感覺有點眼熟，有人問是否傳說中「共濟會」的標誌，也有人稱應是更神秘的「光明會」標誌。

章澤天亮相於清華大學校友倫敦藝術展，但上衣前的一枚胸針成為焦點。（微博）

有自媒體和網友評論稱標誌感覺有點眼熟，應是神秘的「光明會」標誌。（微博）

但很快，造型師姜成浩發表聲明稱，這個胸針是法國時裝品牌夏帕瑞麗（Schiaparelli）的，了解時裝品牌的人都知道，「其實，我在搭配這些飾品的時候，本來就是為了更好地襯托服裝設計和整體造型，與藝術展的氛圍非常契合，跟所謂謠傳的什麽『會』，一點關係也沒有！」

章澤天配戴的胸針要價1.5萬元人民幣。（微博）

光明會的象徵「全視之眼」。（網上圖片）

據了解，光明會（拉丁語：Illuminati）是1776年5月1日啟蒙運動時成立於巴伐利亞的一個秘密組織。

該組織經常被各種陰謀論指控參與控制全世界的事務，透過掌握貨幣發行權、策劃歷史事件，並安插政府和企業中的代理人，以獲得政治權力和影響力，最終建立一個「新世界秩序」。