30歲擁600億人仔身家　「奶茶妹妹」章澤天登清華校友富豪榜第3位

內地《胡潤校友會榜》5日發布，北京清華大學以32人登上胡潤百富榜，與浙大並列第一，其中清華上榜校友名單中，章澤天以淨資產600億人民幣身家名列第三，登上網絡熱搜。



據悉，此次為胡潤研究院第三次發布「校友會榜」，調查2023胡潤百富榜上榜1500多位內地企業家，其財富門檻為50億人民幣，清華、浙大各有32人，成「最具財富創造力校友會」。

憑一張穿校服手拿奶茶照片爆紅 點圖放大看更多章澤天照片：

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清華校友主要從事半導體行業，其次是生活服務，包含美團創辦人王興、邁瑞醫療創辦人徐航，分居一二名，「奶茶妹妹」章澤天淨資產600億人民幣，在眾多優秀校友中排行第三。

現年30歲的章澤天，長相清秀，早在高中時期2009年以一張穿制服、手拿奶茶美照在網絡爆紅，被暱稱為「奶茶妹妹」，更憑優異成績保送清華大學，2015年嫁給大20歲、前京東集團CEO劉強東。

嫁入豪門後，章澤天不甘只當個「闊太太」，在投資上展現商業頭腦，2015年「處女作」投資作業盒子，之後又投資Uber、Bubs、InWE因味茶等項目。2017年章澤天成功入選2017年達沃斯全球傑出青年；2020年劉強東、章澤天夫婦以584.2億元人民幣財富名列《2020新財富500富人榜》第31位；《2021胡潤全球富豪榜》，章澤天成為內地榜前二十名中最年輕富豪。

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