超級女富豪｢奶茶妹妹｣章澤天自揭有柏金遜症家族病史：大拇指會抖

現年30歲的章澤天就讀高中時因手持一杯奶茶的照片走紅網絡，被內地網友封為「奶茶妹妹」，2015年嫁給大20歲的京東集團創辦人劉強東。



近日她出席公開活動，自曝家族病史，引發熱議。

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章澤天14日出席2004科學突破獎頒獎晚會，會後透露參加這次晚會的心得，表示看到這些學者們對於研究的付出讓她相當感動，「他們與時間賽跑，研究出柏金遜症、肺纖維化的病因和治療方法，挽留了無數生命和家庭」。

話鋒一轉，章澤天便自曝擁有家族病史，「其實，我家裏也有柏金遜的基因」，並透露：「當我攝取過多咖啡因或睡眠不足時，大拇指已經開始會有點發抖了」。

發文一出，引來內地網友們紛紛熱議，「章澤天家族病史」更登上微博熱搜榜第一名。

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網友們紛紛表示：

「家族遺傳病的話就太可怕了」

「不知道像她們這種條件的會不會想辦法去治好？」

「太可怕了看的我慌慌的」

「要注意健康啊」

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