氣勢凌人？上海巡管門外一字排開「瞪眼」執法　店員呻影響做生意

周二（7日），有網民反映稱，上海市閔行區蘭坪路上，近半個月來都有多名疑似城管隊員持續針對一家店鋪執法，但他們卻採取排隊「瞪眼」的執法方式，每天店鋪卸貨時，就會在門外站成一排直勾勾地瞪著店內。店員則表示，巡管人員似乎有意針對，已影響到正常經營。周三（6日），官方表示，上述人員並非城管隊員，是協助城管開展市容市貌管理工作的第三方外包人員，工作不當之處將會改正。



事發於閔行區蘭坪路的思味特全球食品折扣店，據老顧客劉先生透露，早前街道巡管人員認為商店店員卸貨速度較慢，雙方於是發生爭吵。而之後近半個月來，就一直有巡管隊員到商鋪門口執勤。不過影片顯示，這些身穿統一服裝、背後有「綜合巡管」字樣的執勤人員並沒有作出具體的行動，而只是一字排開站在門外，雙手放後，緊緊地目視店內。

店員余女士表示，每當店鋪有進貨需要搬運時，對方總會準時出現，少則兩人多則八九個人，要求商店在半個小時內裝卸完畢，「我們是正規經營的店鋪，他們一群人天天站在店外，顧客說什麽的都有，很影響正常經營」。她又指，附近店鋪裝卸貨物時，也沒見他們有這種行為，街道巡管隊員似乎有意針對她們店鋪。

對此，閔行區城市管理行政執法局的工作人員表示，涉事人員不是城管隊員，而是第三方外包公司工作人員。江川路街道辦城管部門的工作人員則介紹，涉事人員是街道聘用的第三方公司的市容管理隊員，協助城管開展一些市容市貌方面的管理工作，由於涉事店鋪存在卸貨時經營的不當行為，才會有市容管理隊員上門制止。據其了解，市容隊員只有5次「堵門」的行為，工作存在不當之處，將會改正。