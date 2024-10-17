吉林企業通報4人擅離崗位　有人長達16年　網民熱議：吃16年空餉

周二（15日），吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司發布通告，指4名員工未經公司批準擅自離崗，至今一直未到公司上班，其中一人更是長達16年未回公司，引起網民熱議。



《吉林日報》第6版周二刊發上述公司《關於要求任守志等四名同志限期返回公司上班的通告》，通告稱，任守志、王亮、尹世橋、張玉華四名同志未經公司批準擅自離崗，至今一直未到公司上班，在此期間內，公司不斷以各種方式與上述同志聯繫未果。現以公告方式通知上述四名同志於2024年10月21日前返回公司上班，如逾期不歸，將按《勞動法》和吉林省國資委《關於開展「吃空餉」問題專項整治的通知》及有關規定處理。

該四名員工的離崗時間分別為2020年1月（任守志）、2018年10月（王亮）、2015年4月（尹世橋）及2008年8月（張玉華）。

公司發布《關於要求任守志等四名同志限期返回公司上班的通告》。（《吉林日報》）

張玉華長達16年未回公司，引起網民熱議，「難道這麽長時間沒有任何手續不上班不算曠工？吃了16年的空餉怎麽辦？」、「民間企業員工曠職3天就可以依法解雇了，而這是經年累月的曠職，還發薪水？ 現在都什麽時代了，還讓他們限期返職？」、「別人是同志，我們是啥，最多是員工」。

公開資料顯示，吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司成立於2001年，為吉林森工集團下屬公司。官網介紹，該公司工廠及水源地坐落在長白山原始森林腹地的長白山天池腳下，共擁有五處優質水源，在長白山核心區引入國際先進裝備專注開發天然礦泉水，公司出品的「泉陽泉」牌長白山天然礦泉水是國家地理標誌保護產品。

而母公司吉林森工集團前身是吉林省採伐公司，始建於1950年4月，主要管理國有森工企業，隸屬於東北森林工業局。1993年，國家進行首批57戶大型企業集團建立現代企業制度試點，經省政府同意、國家三部委批準，吉林森工集團於1994年3月正式運營，正廳級建制，直接隸屬省政府管理。2004年，吉林省成立省國有資產監督管理委員會，代表吉林省政府行使對集團的出資人職能，集團成為省國資委管理的省屬大企業集團之一。